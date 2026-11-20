El uruguayo habló en la previa de la final de la Copa Sudamericana y confesó qué pretende en la institución.

Este sábado, Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 y así definir al nuevo campeón. En ese sentido, se ultiman detalles en ambos bandos y es por eso que Miguel Merentiel rompió el silencio mientras hacía el reconocimiento de campo del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca.

De cara al partido estelar, La Bestia recordó lo pasado en los últimos años. “No pienso en lo que pasó, lo dejo atrás, vivo el presente. El grupo está muy enchufado y esperamos lo mejor.”, aseguró sin titubear. Pocos segundos más tarde, reveló su objetivo en el club. “Esperemos que sea un gran presente, quiero conseguir cosas importantes“, sentenció.

Tras realizar el reconocimiento del campo de juego, el uruguayo fue claro. “Nos encontramos con un campo increíble con hermosas condiciones para jugar al fútbol y esperamos disfrutarlo“, manifestó en la entrevista exclusiva con ESPN. No conforme con esa declaración, también agregó: “Desde la concentración y lo mental será muy importante“.

Los futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Además, habló en nombre del plantel. “Estamos muy bien“, confirmó Merentiel sobre la actualidad del equipo. “Lo conseguido hace 2 semanas fue muy importante, nos enfocamos y mentalizamos que será una gran final y trataremos de jugar de la mejor manera para quedarnos con el título“, reveló el principal goleador del Xeneize.

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Por otro lado, se refirió a su estadía en la institución y lo que tuvo que atravesar. “Estoy hace más de 3 años y costó muchísimo“, deslizó sobre sí mismo. Sin embargo, los futbolistas dieron vuelta la página y sobre eso soltó: “Este grupo demostró carácter y personalidad, la Tabla Anual era un título que necesitábamos y ahora será una gran final“.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

Por último pero no menos importante, hizo una conclusión sobre la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. “Será un partido de detalles, el que tenga menos errores se quedará con el título“, aseguró Merentiel. Y para cerrar, el delantero uruguayo culminó: “La presión hay que tomarla con tranquilidad porque la gente apoya todo el tiempo“.