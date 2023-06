A lo largo de las últimas horas, en el mundo Boca encendieron las alarmas por lo que será el futuro de Alan Varela, quien apareció en el radar de Porto. Pero también se sumó Liverpool, que quiere renovar el mediocampo.

Lógicamente, a los hinchas del Xeneize no les gustó para nada la posible salida del mediocampista central de 21 años, que ya ha sido capitán del equipo y se transformó en uno de los líderes del plantel que dirige Jorge Almirón.

Desde Boca mantienen las esperanzas de que el nacido en Isidro Casanova continúe en la institución , ya que solamente negociarán con aquellos clubes que se dispongan a abonar una suma equivalente a la cláusula de rescisión, la cual está fijada en 15 millones de dólares.

Ante la decisión que tomaron desde el Consejo de Fútbol, desde la institución portuguesa comenzaron a buscar otras opciones dentro del fútbol argentino. Y el futbolista al que apuntaron sus cañones es Aníbal Moreno, el volante central de Racing . Pero tampoco será sencillo.

El ex futbolista de Newell’s Old Boys posee una cláusula de salida por un total de 25 millones de dólares, y es un dinero que terminaría asustando por completo a Porto, que no tiene pensando desembolsar mucho dinero por futbolistas de la Liga Profesional. Por esta razón, es muy posible que Varela continúe en Boca. Al menos por este mercado.