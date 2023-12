El periodista Juan Carlos Toti Pasman no tomó bien el anuncio oficial que hizo Boca del acuerdo con Diego Martínez para que sea presentado como su nuevo entrenador, debido a que este no ha resuelto todavía algunos aspectos económicos de su desvinculación con Huracán, lo que llevó a la que propia directiva del Globo amenazara con una intimación.

“Esto que informó Boca me parece una falta total de respeto, a Huracán y al fútbol argentino en general. Esto es decir ‘yo soy Boca, prepotente, soberbio. Yo soy Riquelme y hago lo que se me da la gana. ¿Así que Martínez todavía no se desvinculó de Huracán? Bueno, yo lo presento oficialmente, lo anuncio como técnico de Boca, metiéndole el dedo a Huracán, a Garzón, a todos”, se quejó el periodista en Radio La Red.

Lo que continúa pidiendo Huracán es el pago de alrededor de 300 mil dólares que se habían adelantado al entrenador saliente, algo que no evitó que la directiva del Xeneize negociara con Martínez para acordar los términos de su contratación y luego hacer el anuncio a través de uno de sus canales de comunicación en redes sociales.

“¿Cómo lo mira después en una reunión del Comité Ejecutivo (de AFA) Riquelme a Garzón. Acá no hay respeto por nada. No hay un código. Hay un club que está luchando para que el que todavía es su entrenador le pague lo que le debe, lo que cobró por adelantado, y viene otro club que te dice que Diego Martínez ya es su técnico. Esto sienta un precedente muy negativo”, señaló Pasman.

Y agregó: “Diego Martínez renunció para ir a Boca. Se fue desesperado. Boca podría haber sido respetuoso y esperado que Martínez se desvinculara de Huracán antes de anunciarlo como su nuevo entrenador. Me parece una falta de respeto total como se está manejando Boca”.

¿Cómo comunicó Boca el acuerdo con Martínez?

Desde la cuenta oficial del Xeneize encargada de publicar en redes sociales las cuestiones acerca del mercado de pases y las renovaciones, bautizada por el club como “Esto es Boca”, se hizo formal la asunción de Diego Martínez en la institución: “Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El Club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato“, expresaron desde dicha página perteneciente al cuadro boquense. En las próximas horas, será presentado y este 2 de enero se pondrá a trabajar junto con el plantel en la pretemporada.

El enojo del presidente de Huracán

En reiteradas ocasiones, David Garzón expresó el fastidio que le generó tanto el proceder de Diego Martínez como de Boca. En sus más recientes declaraciones, concedidas a Radio La Red, aseguró que tendrá las puertas del club cerradas para siempre. “Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer. Martínez no vuelve a dirigir Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando”, protestó.

¿Qué refuerzos suenan para el Boca de Martínez?

Con el entrenador ya acordado, Boca buscará agilizar en las próximas horas por futbolistas que refuercen el plantel como Éver Banega, Kevin Zenón, Rubén Botta, Maximiliano Meza y los juveniles que regresan de sus préstamos.