Boca ya está con la mente puesta en lo que será el gran compromiso del año frente a Fluminense, con quien definirá la CONMEBOL Libertadores en el estadio Maracaná. Y tras lo que fue el entrenamiento donde Jorge Almirón realizó un ensayo futbolístico, se tomó una drástica decisión con Exequiel Zeballos.

Después de que sufriera la rotura de ligamentos cruzados en el partido contra Belgrano de Córdoba, en el Gigante de Alberdi, el Changuito fue intervenido quirúrgicamente y comenzó con su recuperación, la cual le llevará un tiempo de entre 6 y 8 meses.

A lo largo de las últimas horas, se había mencionado que Zeballos no viajaría hacia Rio de Janeiro para estar junto a sus compañeros, ya que no darían los tiempos para que la zona intervenida pudiera desinflamarse. Sin embargo, Almirón lo incluyó en la lista de convocados, al igual que ocurrió con Marcos Rojo , que no podrá jugar porque fue expulsado frente a Palmeiras, en la semifinal que se disputó en Allianz Parque.

Más allá de que la novedad entre los citados pasa por la presencia de los futbolistas mencionados, Boca llegará a Brasil con todo el plantel profesional. Sí, los 31 jugadores que componen al grupo de trabajo con el que Jorge Almirón intentará quedar en la rica historia azul y oro. Y a raíz de esta decisión que tomó el entrenador, también hubo una nueva confirmación.

Después de tener sus primeros dos partidos en Primera División, donde fue titular contra Racing y Estudiantes de La Plata, Jabes Saralegui formará parte de la plantilla profesional y, a menos que tenga un largo parate por lesión, no volverá a jugar en la Reserva que conduce Mariano Herrón.

¿Cuándo viaja Boca hacia Rio de Janeiro?

El plantel de Boca viajará hacia Brasil recién el miércoles 1 de noviembre, en horas de la tarde. Durante el turno matutino, se llevará a cabo el último entrenamiento en el país.

¿Cómo formaría Boca frente a Fluminense?

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolas Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel, fueron los XI que probó Jorge Almirón en la práctica del martes.

¿Cuándo se juega la gran final de la Libertadores?

La final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre desde las 17 horas. La transmisión estará a cargo de Star+.