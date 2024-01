A pesar de que la final de la Copa Libertadores significó una luz de esperanza, el 2023 tuvo salgo negativo para Boca Juniors. A nivel local, los resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado en el Xeneize, que comienza este año con un entrenador diferente.

Tras su paso por Huracán, Diego Martínez intentará levantar el nivel de un equipo que jugará la Copa Sudamericana en este 2024. En sus primeros entrenamientos, el flamante DT está probando diferentes formaciones para determinar quiénes se merecen ser titulares en el comienzo del campeonato.

Individualmente, Martínez tendrá grandes jugadores para formar su equipo, pero los focos están puestos en cómo pueda hacerlos funcionar a nivel colectivo. Mientras se espera por el debut oficial del entrenador, el Tanque Silva le ofreció un consejo que generó gran revuelo en redes sociales.

El experimentado goleador, que milita hoy en el ascenso italiano, supo ponerse la camiseta de Boca en 55 encuentros en los que anotó en 19 oportunidades, ganando una Copa Argentina. Silva propuso poner de arranque a los tres delanteros con mayor presencia en el área.

“En Boca pondría a Merentiel, Cavani y Benedetto juntos. Cavani está acostumbrado a jugar retrasado“, lanzó el charrúa en diálogo con TyC Sports. Mientras algunos hinchas pidieron por su regreso como goleador, otros se alegraron de que no sea el entrenador.

Silva bancó a Cavani

El Tanque se refirió a los primeros meses de su compatriota en el Xeneize y entregó tranquilidad, pidiendo paciencia: “Yo lo he visto muy bien, no se le ha dado el gol nada más. Él no ha podido tener una buena pretemporada y eso en un fútbol competitivo es importantísimo“.

Y se extendió: “Por ahí no estaba al 100 por ciento de confianza, pero son momentos. Cavani ha demostrado en su carrera lo crack que es en cada lugar que se ha destacado. Es un crack y por algo está en Boca. El hincha lo va a disfrutar“.