Para soñar, que sea en grande. Lo sabe bien Gonzalo Martínez, que volvió realidad uno de esos sueños que parecen distorsionar situación y lugar, viéndose en pleno Estadio Santiago Bernabéu de Madrid levantando la Copa Libertadores de CONMEBOL después de liquidar a Boca en una carrera al gol que, como la gloria, se volvió eterna.

Pity volvió a River en agosto del año pasado, cuando terminaba de recuperarse de una lesión de ligamentos, y ni siquiera llegó a disputar un solo minuto en ese torneo internacional que se volvió una obsesión. El equipo que conduce Martín Demichelis sufrió una temprana e inesperada eliminación en octavos de final ante Inter de Porto Alegre y el anhelo quedó en espera.

El año que comienza será muy diferente para Gonzalo Martínez, que podrá hacer una pretemporada junto al resto de sus compañeros para aportar al equipo su mejor versión. Y como soñar hay que soñar en grande, apunta todas las miras a conquistar la Libertadores por tercera vez en su carrera para hacer historia.

“Tengo unas ganas bárbaras de ser el único jugador de River con tres Libertadores, me encantaría. Tenemos un equipo de la puta madre, que está para grandes cosas y me ilusiona ir por más”, señaló en diálogo con TyC Sports. “El arranque de la Copa tiene que ser bueno sí o sí para clasificar a octavos. Pero trato de no planificar nada. Me toco ganarla y se lo que significa ganar ese torneo, pero hay que ir paso a paso”, agregó.

Pity también hizo referencia a la posibilidad concreta de que el Estadio Monumental pueda ser sede de la final de la CONMEBOL Libertadores 2024, situación que genera opiniones encontradas entre los hinchas de River. “Si se juega la final en nuestro estadio sería un punto a favor. Pero hay que ser realistas y ver cómo nos va”, dijo coherente con su objetivo de apuntar al título.

El punto justo de madurez

Aunque Gonzalo Martínez dijo no sentirse un referente, las experiencias que ya supo vivir con River, el haber llegado a los 30 años y el amor incondicional que los hinchas sienten por él, sumado a la partida de futbolistas de experiencia y gran identificación con el club lo llevarán ineludiblemente a asumir ese rol.

“Por lo que uno representa tiene que ser un referente, pero no me siento así. Con mis actitudes busco darle referencia a los más jóvenes. No me siento capitán, ni ahora ni en un futuro. Busco ser un líder positivo desde otro lado. Estoy feliz de estar en River, que es lo que yo quería. Dentro de la cancha voy a demostrar que estoy a la altura y que voy a ir a por más. Es un lindo desafío personal, espero estar mucho tiempo y tenemos mucho por jugar este año”, dijo al respecto.

El recuerdo de Madrid

Habiendo corroborado hace ya más de cinco años que los grandes sueños pueden cumplirse, para Gonzalo Martínez es inevitable regresar una y otra vez al Santiago Bernabéu y recordar la histórica final de Copa Libertadores conquistada ante Boca. “El tercero de Madrid son momentos que uno no se imagina. Que le pase a uno habiendo tantos jugadores es loco: fui un afortunado. Lo más importante es que levantamos el título y quedamos en el recuerdo. Verlo a Javier Pinola corriendo al lado de uno refleja que es un momento especial. No se lo iba a dar, se lo dije, pero me acompañó a la gloria. No escuchaba, no entendía nada, lo único que quería era terminar el partido ahí”, recordó sobre su gol, que liquidó la serie.