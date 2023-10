De manera merecida, pero definiendo por penales, Boca logró el pase a semifinales de la Copa Argentina luego de vencer desde los doce pasos a Talleres en Mendoza. Tras esta clasificación que se dio a altas horas del domingo, este lunes 16 de octubre -feriado en Argentina- trascendieron todas las novedades del pase de Boca a una nueva semifinal en el torneo nacional. Enterate de todo acá.

Las declaraciones de Almirón tras el triunfo

Pese a mostrarse contento por el pase a semis de la Copa Argentina, Jorge Almirón hizo principal énfasis en la final de la CONMEBOL Libertadores, la cual se dará en poco menos de 20 días: “Falta todavía, pero sin dudas todos tenemos eso en la cabeza, pero bueno, tenemos compromisos importantes antes, hoy tuvimos uno y el equipo pasó merecidamente. Ahora a descansar y pensar en el viernes. El más importante es el partido que viene“.

El cruce entre Barco y Cavani: la aclaración del Colo

Durante el encuentro ante Talleres, Valentín Barco y Edinson Cavani tuvieron un típico cruce en donde se desencontraron verbalmente tras una jugada en la que no se entendieron dentro de la cancha. Una vez finalizado el partido, el Colo habló al respecto y manifestó que no fue nada atípico: “Me calenté yo porque no me la pasó… Pero después lo hablamos. Es parte del fútbol, ya nos arreglamos y estamos contentos“.

El próximo rival de Boca en Copa Argentina

Luego de vencer a Talleres en cuartos de final, Boca se enfrentará contra Estudiantes de La Plata en semifinales con fecha y sede a definir.

Chiquito Romero habló post partido

Pese a ser clave en otras definiciones por penales para Boca, ante Talleres el Xeneize no tuvo necesidad de atajar ni un remate debido a que los futbolistas de la T erraron sus disparos al arco. Entre todas sus declaraciones, se destacó una confesión que sorprendió a más de uno luego del encuentro: “Les dije a mis compañeros que iba a hacer el esfuerzo de atajar uno o dos. No me sentía del todo bien hoy la verdad, estaba bastante caído“. Así, Romero reveló que no jugó al 100% el encuentro en el Malvinas Argentinas de Mendoza.