Tras darle la clasificación a Boca, Barco aclaró lo sucedido con Cavani: "Me calenté"

Boca volvió a brillar en la tanda de penales y se metió en las semifinales de la Copa Argentina de la mano de un Valentín Barco que no solo fue noticia por como jugó sino también por una llamativa discusión con Edinson Cavani en el primer tiempo.

Tras enojarse porqué el uruguayo eligió no dársela y tirar al arco, Valentín habló una vez consensuada la clasificación y puso paños fríos a la situación: “Me calenté yo porque no me la pasó… Pero después lo hablamos”, comentó contento por convertir el último penal.

Sosteniendo que estas discusiones son algo normal ya que es algo que forma “parte del fútbol”, Barco admitió que hubo una charla con Cavani en el entretiempo y que los jugadores “ya nos arreglamos y estamos contentos” por haber eliminado a Talleres.

De esta manera, lejos de mantener la calentura por la situación, las figuras del Xeneize celebran en conjunto lo que será el partido de Boca ante Estudiantes por las semifinales de la Copa Argentina. Encuentro que se disputaría a mediados de noviembre.

Barco reveló su secreto para patear penales en Boca

Sumado a esto, Barco no esquivó hablar sobre el pesado penal que tuvo a su favor y contó lo que sintió al definir el encuentro: “Yo lo pateo así. Espero hasta último momento a ver si el arquero se mueve y por suerte lo hizo para el otro lado”.

Además, Valentín Barco no ocultó su alegría por el penal convertido y admitió estar “contento” por el grupo de cara a lo que se viene ya que tanto él como sus compañeros en el Xeneize “vamos por todo”.

Valentín Barco puso a Boca como el justo ganador ante Talleres

En cuanto al partido con el que se quedó el equipo de Almirón, Valentín Barco confesó que nunca perdieron la fe: “Somos justos vencedores. Jugamos bien, estábamos llegando y nos hicieron el gol…Sabíamos que íbamos a entrar en el segundo tiempo y empatarlo”.

Por esto, el joven lateral y extremo del club de la Ribera sostuvo que “fuimos muy superiores” y que todos en Boca “hicimos un gran partido”. Incluso, Barco dio a entender que el árbitro influyó en el resultado ya que “no nos cobran un penal que nos daba el empate”.

Barco habló de la final de la Copa Libertadores y las chances de Boca

Finalmente, hablando sobre el deseo de todos los hinchas, Barco hizo mención a la ansiada final de la Copa CONMEBOL Libertadores: “Es el sueño que tenemos absolutamente todos… Los jugadores y los hinchas”, comentó antes de remarcar que “estamos muy unidos” de cara a este encuentro.

Una confianza que quedó totalmente expuesta sobre el final de la nota con TyC Sports ya que el Colo sentenció su noche con un “vamos a ganar” que ilusiona absolutamente a todos en Boca de cara a la final de la Copa CONMEBOL Libertadores.