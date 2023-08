En un calmo día para el Mundo Boca, el mercado de pases trajo nuevas noticias con el posible destino de uno de los futbolistas que Jorge Almirón no tiene en cuenta, Norberto Briasco, así como también el de Nicolás Valentini, el defensor juvenil que cada vez se afianza más en la rotación xeneize. Esto y más, en las últimas 24 horas en el club de la Ribera. Enterate de todo acá.

Valentini interesa en Fiorentina

Si bien la mayoría de los equipos de la Liga Profesional ya hicieron sus movimientos más “pesados” del mercado, en especial los que todavía siguen en carrera en los torneos CONMEBOL, lo cierto es que el libro de pases continúa abierto tanto en el fútbol argentino como en Europa y el riesgo de perder jugadores en la fecha límite sigue más latente que nunca.

La medida que se “popularizó” en la LPF desde que Lucas Alario abandonó River a pocos días del cierre del mercado con destino a la Bundesliga, de aumentar la cláusula de rescisión de sus jugadores cerca de la fecha límite, también llegó a La Ribera luego de que Boca decidiera aplicarlo en sus mejores futbolistas.

Además del conocido caso de Valentín Barco y su “cláusula de protección”, Nicolás Valentini es otro de los sondeados desde el exterior que podría marcharse a través de este mecanismo. Según lo informó el periodista Marcos Bonocore para TNT Sports, Fiorentina ya inició un plan de scouting para obtener más información acerca del central del Xeneize.

El club italiano, que recientemente cerró la contratación de Lucas Beltrán desde River, mandó emisarios para presenciar el último Boca – Nacional en La Bombonera por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 y ya le habrían hecho llegar sus impresiones sobre Valentini a la oficina que comanda Nicolás Burdisso como director deportivo de la Viola. ¿Avanzarán por el zurdo antes del cierre del mercado?

San Lorenzo quiere a Briasco

El mercado de pases en el mundo Boca sigue moviéndose, ya que si bien se reforzó para la serie de cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores ante Racing, saben que pueden seguir sufriendo bajas, debido a que el gran nivel de algunos jugadores llama la atención en el exterior.

Además de los rumores de la posible salida de Valentín Barco, el Xeneize sufrió las bajas de Gabriel Aranda, a préstamo a Banfield, y en las próximas horas podrían darse más, debido a que Jorge Almirón le comunicó a Norberto Briasco, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Esteban Rolón que no serán tenidos en cuenta.

Es por eso, que estos mencionados jugadores se encuentran a la espera de ofertas, y el delantero de 27 podría irse pronto, ya que acorde a lo que informa el medio Refuerzos CASLA, San Lorenzo quiere al jugador, por lo que podría intentar llevárselo a préstamo.

La operación será realmente difícil, ya que Briasco es surgido de las inferiores y está identificado con Huracán, por lo que no estaría dispuesto a aceptar esta oferta, y además, también tiene un ofrecimiento de Peñarol de Uruguay para seguir su carrera.

“Manejos fraudulentos”: fuerte acusación del candidato opositor en Boca a Ameal y Riquelme

El mundo Boca parece no tener paz. Luego de que sea allanada La Bombonera, mientras que el equipo de Jorge Almirón se prepara para la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores contra Racing, un nuevo problema político salió a la luz.

Es que, a fin de años en el Xeneize se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, y uno de los principales candidatos desde la oposición, Andrés Ibarra, hizo una fuerte acusación sobre el manejo que tiene la gestión de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal.

Dialogando con Radio Continental, Ibarra disparó sin filtro: “Hay evidencias de que hay manejos fraudulentos. Las cosas que aparecieron me generan un dolor enorme por la imagen que estamos dando como club. No me sorprende que haya irregularidades de estas características. Cada vez que vamos a la cancha, hay decenas de socios que se nos acercan que no sólo se quejan por la manera de manejar el filtro, sino porque es evidente que hay colados por todos lados”.

Y siguió por la misma línea: “El único perjudicado con estas irregularidades es el socio que tiene todo el derecho a tener prioridad tal como lo prevé el estatuto. Paga la cuota todos los meses y debiera tener el derecho para ingresar al estadio; y resulta que ahora se tiene que comer un filtro que está muy mal manejado”.

Varela no pudo debutar en Porto… ¿por culpa de Boca?

La salida de Alan Varela de Boca se hizo realidad. El talentoso mediocampista central hizo todo lo que tuvo a su alcance para demorar su vuelo a Portugal, sobre todo para poder decir presente en la serie de CONMEBOL Libertadores 2023 contra Nacional. Luego de la clasificación del Xeneize, el juvenil se marchó rumbo al Porto.

Varela fue presentado oficialmente como refuerzo para los Dragones en los últimos días y la expectativa de los hinchas para su debut oficial fue in crescendo desde el momento del anuncio. Sin embargo, a la hora de dar a conocer la convocatoria, el entrenador Sérgio Conceição no lo incluyó en la nómina y el motivo es insólito.

Según pudo confirmar el medio deportivo portugués O Jogo, a pocas horas del encuentro ante Farense en el Estadio do Dragão, Boca no le hizo llegar al Porto un papel “fundamental” para que Varela fuera habilitado para jugar en la Primera División y, hasta que no llegue, el mediocampista seguirá demorando su debut oficial en los Dragones.

Este no fue el único revés que sufrió Conceição a la hora de armar la lista de citados para el partido de este domingo. Entre el caso Varela, ventas al exterior, sanciones y lesiones, el DT de Porto solo pudo convocar a 19 jugadores y no pudieron completar el banco de suplentes, habitualmente ocupado por nueve atletas.