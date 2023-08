El mundo Boca parece no tener paz. Luego de que sea allanada La Bombonera, mientras que el equipo de Jorge Almirón se prepara para la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores contra Racing, un nuevo problema político salió a la luz.

Es que, a fin de años en el Xeneize se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, y uno de los principales candidatos desde la oposición, Andrés Ibarra, hizo una fuerte acusación sobre el manejo que tiene la gestión de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal.

Dialogando con Radio Continental, Ibarra disparó sin filtro:“Hay evidencias de que hay manejos fraudulentos. Las cosas que aparecieron me generan un dolor enorme por la imagen que estamos dando como club. No me sorprende que haya irregularidades de estas características. Cada vez que vamos a la cancha, hay decenas de socios que se nos acercan que no sólo se quejan por la manera de manejar el filtro, sino porque es evidente que hay colados por todos lados”.

Y siguió por la misma línea: “El único perjudicado con estas irregularidades es el socio que tiene todo el derecho a tener prioridad tal como lo prevé el estatuto. Paga la cuota todos los meses y debiera tener el derecho para ingresar al estadio; y resulta que ahora se tiene que comer un filtro que está muy mal manejado”.

El próximo partido de Boca

El Xeneize recibirá a la Academia el miércoles 23 de agosto desde las 21:30 en La Bombonera.

¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.