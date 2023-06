A dos días del partido por Copa Libertadores ante Monagas, las novedades en Boca empezaron a circular más por el mercado de pases que por otras cuestiones. Posibles altas, posibles bajas, posibles regresos. Esto y más, en las últimas 24 horas del Xeneize. Enterate de todo acá.

Alan Velasco, el jugador por el que Boca iría desde el exterior

Varios nombres han sido vinculados con Boca en las últimas semanas como posibles refuerzos pero aún no existieron movimientos concretos por ninguno en relación a ofertas o propuestas, aunque sí existieron sondeos y consultas de parte de la institución xeneize.

Futbolistas como Roger Martínez, Lautaro Gianetti, Tomás Belmonte y Lucas Zelarrayán entre tantos otros fueron los relacionados con Boca recientemente como sondeados por el club, y en las últimas horas revelaron que una joya argentina que deslumbra en el exterior es un gran interés en Brandsen 805 como posible refuerzo.

En concreto, el periodista Leo Benítez en su cuenta de Twitter irformó que el Xeneize sigue de cerca y que incluso se encuentra trabajando para lograr el arribo de Alan Velasco, quien supo ser una estrella juvenil en Independiente y se marchó hace un año y medio al FC Dallas de la MLS.

El jornalista comentó que su llegada “no es fácil” debido a que es considerado clave en el equipo estadounidense y posee un valor de mercado de 8 millones de euros, pero al haber interesado hace tiempo en la Ribera, no se descarta que el Xeneize haga una propuesta próximamente por su ficha. ¿Será el jugador por el que Boca romperá el mercado?

Palmeiras viene por Rojo

Pasaron poco más de ocho meses desde la ruptura ligamentaria de Marcos Rojo, lo cual lo obligó a estar inactivo por casi un campeonato entero si le sumamos el último desgarro que sufrió en su vuelta a los entrenamientos. Sin embargo, este escenario quedará atrás cuando su retorno en Boca se haga realidad, probablemente este jueves ante Monagas por CONMEBOL Libertadores, según los indicios que dio Jorge Almirón en el ensayo táctico del lunes.

Almirón podrá contar con Marcos Rojo en el próximo partido de Boca

Su regreso a las canchas se da en un contexto algo particular, que se traslada a cuestiones que poco tienen que ver con lo que sucede en un terreno de juego. Es que, en solo cuatro días, Rojo tendrá el aval de FIFA para firmar con cualquier equipo de manera libre ya que tendrá solo seis meses de contrato por delante con el club de La Ribera. Es cierto que hay negociaciones en curso, pero hasta el momento no hubo novedades positivas al respecto.

Y lo que más le preocupa al Xeneize es la aparición de un viejo conocido con el interés de llevarse al ex Manchester United para la próxima temporada. “Palmeiras vuelve a la carga por él, consciente de que ahora hasta puede llevárselo a fin de año sólo invirtiendo en su contrato, sin tener que pagar por su pase“, dio a conocer el diario Olé en las últimas horas. Una situación que habrá que manejar con prudencia.

Aun así, las declaraciones recientes de Rojo en cuanto a su renovación dejan en claro cuál es su postura hasta el momento. “Seguro que sigo. Estoy hablando con Román y él también quiere que yo siga. Ahora hay que ponerse de acuerdo y que sea lo mejor para todos“, dijo hace algunos meses en el Canal Oficial de Boca. De mantener ese pensamiento, será cuestión de tiempo para que se formalice la extensión del vínculo del capitán azul y oro.

Taborda habló de su posible vuelta a Boca

A mediados del año 2021, Vicente Taborda llevó a cabo su esperado y soñado debut como futbolista profesional y lo hizo con la camiseta de Boca Juniors. Y, si bien expuso gran parte de su talento, lo cierto es que contó con muy pocas oportunidades.

Así fue como el extremo nacido en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, se marchó a préstamo buscando tener más rodaje. Platense, equipo que actualmente comanda Martín Palermo, le abrió las puertas y él respondió con muy buenos rendimientos.

De hecho, al día de hoy, Taborda es uno de los jugadores preferidos por los hinchas del Calamar, donde acumula cinco anotaciones y tres asistencias al cabo de 42 compromisos de carácter oficial. Por ello, Jorge Almirón no ve la hora de tenerlo en Boca.

En ese contexto, este martes, el atacante de 22 años de edad dialogó con ‘TNT Sports’ y allí se refirió a la posibilidad latente de volver a vestir la camiseta de Boca una vez que concluya la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

“Obviamente cuando llegue el momento de decidir, que todavía falta como un mes, veremos cuál es la mejor opción para las tres partes: para Platense, para Boca y para mí”, exteriorizó Taborda, dejando en claro que no le cierra la puerta al Xeneize.

“Benedetto está más afuera de Boca que adentro”

Darío Benedetto redondeó un semestre muy lejos de lo que Boca necesita de él, cambió el aplauso incondicional de La Bombonera por los murmullos y hasta perdió más de una vez su lugar en el equipo titular desde la llegada de Jorge Almirón, más allá de una lesión que también lo marginó.

Por todo esto, y porque el Consejo de Fútbol del Xeneize está buscando cerrar en el mercado de fichajes la llegada de un centrodelantero, en los últimos días se instaló el rumor de una posible salida a Vélez, o al menos de una propuesta para pensar, para suplir la partida de Lucas Pratto.

El delantero que regresó al club a inicios del año pasado se encargó sin embargo de desmentir cualquier acercamiento. “No inventen más”, escribió en una historia de Instagram al compartir la foto de un televisor que mostraba el tratamiento de esa “noticia” en el canal TyC Sports.

Pero aunque no sea por irse a Vélez, la continuidad de Benedetto en Boca para el próximo semestre lejos está de ser una garantía. Así planteó el panorama el periodista Ezequiel Sosa, que sigue de cerca el día a día del Xeneize, en Radio La Red. “Más afuera que adentro Benedetto en julio de Boca”, sentenció.

Y explicó: “Si vos me preguntabas hace seis meses, te decía se queda hasta que se cumpla el contrato. En Argentina no juega en otro lugar que no sea Boca. Ahora, si llega algo del exterior, ¿se analiza? Hace seis meses te decía que se queda. Ahora no sé”.

Manteca Martínez pidió por Cavani

Luego de la despedida a Román, este martes el delantero charrúa dialogó en D-Sports Radio y, además de hablar de lo que fue la fiesta de Riquelme, también se detuvo en otras cuestiones del día a día xeneize y allí, se metió de lleno en el mercado de pases de Boca hablando, una vez más, de su compatriota Edinson Cavani.

El delantero de la Selección Uruguaya está nuevamente en el radar de Boca y por eso, Martínez aprovechó para dejar en claro su postura una vez más acerca de su posible arribo a Brandsen 805: “Si Cavani venía a Boca se iba a subir al tejido (NdR: el alambrado). Tiene un poco más para darle al fútbol“.

Claro, esto está relacionado a unas declaraciones que el propio Manteca sentenció cuando se frustró la llegada de Cavani en junio del 2022, ya que en ese momento expresó: “No le dio, me parece… No se dio. Me hubiese gustado verlo con la camiseta de Boca. Pero quizás él tomó otra opción, Europa… Y ya por edad se va a perder esta posibilidad“. Ahora, con la chance de que se finalmente se pueda sumar al Xeneize, Martínez le puso fichas una vez más al presente de Cavani.