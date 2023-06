Darío Benedetto redondeó un semestre muy lejos de lo que Boca necesita de él, cambió el aplauso incondicional de La Bombonera por los murmullos y hasta perdió más de una vez su lugar en el equipo titular desde la llegada de Jorge Almirón, más allá de una lesión que también lo marginó.

Por todo esto, y porque el Consejo de Fútbol del Xeneize está buscando cerrar en el mercado de fichajes la llegada de un centrodelantero, en los últimos días se instaló el rumor de una posible salida a Vélez, o al menos de una propuesta para pensar, para suplir la partida de Lucas Pratto.

El delantero que regresó al club a inicios del año pasado se encargó sin embargo de desmentir cualquier acercamiento. “No inventen más”, escribió en una historia de Instagram al compartir la foto de un televisor que mostraba el tratamiento de esa “noticia” en el canal TyC Sports.

Pero aunque no sea por irse a Vélez, la continuidad de Benedetto en Boca para el próximo semestre lejos está de ser una garantía. Así planteó el panorama el periodista Ezequiel Sosa, que sigue de cerca el día a día del Xeneize, en Radio La Red. “Más afuera que adentro Benedetto en julio de Boca”, sentenció.

Y explicó: “Si vos me preguntabas hace seis meses, te decía se queda hasta que se cumpla el contrato. En Argentina no juega en otro lugar que no sea Boca. Ahora, si llega algo del exterior, ¿se analiza? Hace seis meses te decía que se queda. Ahora no sé”.