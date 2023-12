El Mundo Boca no se detiene y la novela por las elecciones suman un nuevo capítulo. La causa tiene un nuevo juez sorteado, que deberá definir si se llevan a cabo o no los comicios en el club de la Ribera. Cabe recordar que, si no son en diciembre, pasarían para marzo de 2024 como mínimo.

Mientras tanto, se habla de una futura reunión entre Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi. Por otra parte, en las redes descubrieron un guiño de Lionel Scaloni para el Xeneize. A continuación, las novedades de este miércoles 6 de diciembre.

Sebastián Font, el juez para la causa de las elecciones en Boca

El Juzgado Civil 36 a cargo de Sebastián Font salió sorteado para ocuparse de la causa que mantiene suspendidas las elecciones en Boca, la misma que hasta ayer la tenía entre sus manos Analía Romero, quien al igual que Alejandra Abrevaya fue recusada por el oficialismo de la institución xeneize por entender cierta afinidad con la oposición.

Según las primeras informaciones que empezaron a circular en redes sociales sobre el magistrado, en su cuenta de Twitter se habría proclamado como hincha de River y antimacrista.

Font eliminó su cuenta de Twitter

Al conocerse su nombre, en las redes sociales empezaron a volar los primeros datos para dar con el perfil, así como sucedió con Alejandra Abrevaya, de quien se supo que su hermano se hizo socio activo de Boca en 2019, y con Analía Romero, a la que se apuntó con tener vínculos con la oposición por haberse hecho socia (ella, su marido y su hijo) en 2013.

Del mismo modo surgió la información de que Sebastián Font es hincha de River y, por sus tuits, que no simpatiza para nada con Mauricio Macri. Todo trascendió a través de la cuenta @delvalagus, para la cual tomó la decisión de cerrarla en cuanto esta versión se reprodujo en los diferentes portales deportivos y dedicados a la actualidad de Boca Juniors.

Riquelme se reunirá con Bianchi

Tras las declaraciones de Román sobre lo que dialogó con Bianchi respecto a las elecciones en Boca, desde TyC Sports hicieron trascender que el próximo paso de Riquelme sería reunirse personalmente con el entrenador más ganador de la historia del club de la Ribera y pactar una reunión cara a cara para charlar más en detalle.

Allí, el medio televisivo aclaró que el mitín entre los dos ídolos del Xeneize no será para que Riquelme le ofrezca el cargo de entrenador de Boca en caso que él se imponga en los comicios –ya que Román estaría detrás de otros nombres para el puesto como Fernando Redondo, Gabriel Milito y Fernando Gago– sino que será una reunión en la que Román buscará conocer más en detalle su situación personal.

El guiño de Scaloni a Boca en Instagram

En medio de este contexto en donde reina la incertidumbre en el puesto de DT de Boca y en el futuro de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina dejó un guiño en sus redes sociales para el Xeneize, pero nada más alejado a lo que respecta al cargo de director técnico del club de la Ribera.

¿Qué sucedió entonces? Concretamente, entre los hinchas de Boca en redes empezó a circular que Scaloni sigue en Instagram solo 8 perfiles en total, y que uno de ellos es un portal de información sobre el club de la Ribera, cuenta que lleva el nombre de “@infoxeneizeee“. La misma ostenta el número de 5.976 seguidores y Scaloni es uno de ellos.