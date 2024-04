Leandro Paredes es la gran figura del mediocampo de la Roma de Italia, pero también es la gran ilusión de Boca Juniors. Mucho se habla de la posibilidad que el campeón del mundo con la Selección Argentina pueda retornar al club de sus amores. En una charla con Juan Pablo Varsky en Clank! dijo cuándo le gustaría volver al Xeneize. También charló sobre la Selección Argentina y Lionel Messi.

El mediocampista de 29 años está viviendo un gran presente. Consolidado en el eje del campo en la Roma de Daniele de Rossi también volvió a ser titular en los últimos amistosos del seleccionado argentino. Pero, así como su actualidad en Europa es destacada, en Boca se ilusionan con un regreso en el corto plazo.

En la charla con Varsky, Paredes no le escapó a su deseo, aunque sigue sin darle una precisión al hincha azul y oro para su retorno. “No tengo fecha para nada. Trato de vivir mi carrera día a día. Obviamente que las ganas de volver están y eso va a estar siempre en mi carrera“, dijo.

De todas maneras, su intención de volver a Boca es, precisamente, con Juan Román Riquelme como presidente. En la conversación para Clank! destacó el buen momento del equipo de Diego Martínez, pero destacó la figura del ídolo xeneize.

“Ojalá (pueda volver con Román de presidente). Hablé con él y me dijo que quiere que vuelva antes de que se vaya, seguramente esté muchos años en el club igualmente. Como dije hace un tiempo, le está yendo muy bien, la gente está muy contenta. Seguramente vuelva cuando esté él“, comentó.

La Selección Argentina: su relación con Lionel Scaloni y qué pasará cuando no esté Messi

Paredes fue una de las fijas desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni. Su relación con el técnico del seleccionado argentino ha sido una de las claves para lograr los éxitos de los últimos años.

“La relación es espectacular. Desde el primer día que le tocó agarrar la Selección y me dio esa camiseta y me dio esa responsabilidad y me dijo que iba a ser el 5 de su Selección, para mí, fue increíble. A partir de ahí, creo que hicimos una relación espectacular, armamos un grupo muy bueno, de jugadores jóvenes con muchas ganas, de personas increíbles y eso llevó a que hayamos logrado todo lo que logramos“, explicó.

Aún con mucho recorrido por delante en la Albiceleste, la gran incógnita para el futuro pasa por saber qué sucederá el día en que Lionel Messi se retire. Cuando Leo no está, por supuesto, hay diferencias en cómo juega el equipo.

“Hay diferencias en el momento de atacar cuando no está Leo. Después creo que hay jugadores increíbles que también lo pueden hacer muy bien. Lo hemos demostrado cuando hemos jugado sin Leo, que también podemos jugar muy bien. La diferencia esa, a la hora de abrir un partido con Leo las cosas son más fáciles“, dijo.

¿Y la camiseta 10 se retirará cuando Messi no esté? “No lo sé. Seguramente se ha hablado muchísimo cuando Diego podía dejar esa camiseta. Hoy en día, Leo también. No creo que él quiera que se retire porque habrá seguramente muchísimos chicos que tienen la ilusión de jugar con esa camiseta y no creo que él quiera“, aseguró.

Por último, de cara a la Copa América, Paredes coincidió con Emiliano Dibu Martínez en que la Selección Argentina debió tener otros rivales en los últimos amistosos. “Siempre queremos jugar con los mejores. Creo que ahí donde te medís, lo que sabes para lo que realmente estás y más ante una competición tan importante como la Copa América“, opinó.

La entrevista completa de Juan Pablo Varsky a Leandro Paredes por Clank!

La carrera de Leandro Paredes

Leandro Paredes se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors donde empezó jugando como un enganche clásico. Sus grandes dotes técnicos llevaron a rápidas comparaciones con Juan Román Riquelme. En el Xeneize ganó dos títulos (Apertura 2011 y Copa Argentina 2011-12) hasta que fue transferido a la Roma de Italia, previo paso por Chievo Verona.

Dejó un buen recuerdo en el club de la capital italiana, al que volvió en 2023. Pero, mucho antes, en 2015, tuvo un paso por el Empoli donde empezó a actuar en la posición que hoy se le conoce, como mediocampista central, gracias al técnico Marco Giampaolo. En 2017, fue fichado por el Zenit de San Petersburgo en 23 millones de euros y ganó la Liga Premier en la temporada 2018-19.

En el mercado invernal de 2019, PSG pagó 40 millones de euros por su pase y se adaptó rápidamente al fútbol francés. Con el multicampeón de Francia ganó 10 títulos. En 2022, tuvo un paso sin poco éxito en Juventus.

Su carrera en la Selección Argentina arrancó en 2017 de la mano de Jorge Sampaoli, aunque no llegó a la lista final de 23 jugadores para el Mundial de Rusia 2018. Con la llegada de Lionel Scaloni, se convirtió en su mediocampista central predilecto. Así fue como se convirtió en una pieza infaltable de sus convocatorias y formó parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Clank!, el ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky

El reconocido periodista, miembro de la familia de Playmaker y Futbol Sites, está al frente de este canal de streaming donde realiza directos con análisis de la actualidad deportiva, sumado a entrevistas con diferentes personalidades del deporte con un estilo bien propio.

A lo largo de este ciclo, Varsky tuvo charlas con jugadores de primer nivel como Alexis Mac Allister y Juan Fernando Quintero, figuras mundiales como Sergio Kun Agüero y Carlos Tevez, entrenadores de gran trayectoria como Miguel Ángel Russo y Gabriel Milito y deportistas consagrados como Luis Scola, Luciana Aymar, Nicolás Sánchez y Facundo Conte, entre otros.