Leandro Paredes no solamente es un futbolista surgido del semillero de Boca Juniors que se encuentra en la élite del deporte, sino que también es un jugador estrechamente vinculado al Xeneize por su fanatismo y por sus recurrentes declaraciones vinculadas a un regreso prematuro al club de la Ribera.

Tras haber sido parte del plantel campeón de la Copa América 2024 con la Selección Argentina, y a la espera de sumarse a la pretemporada de la AS Roma, Paredes atraviesa unos días de vacaciones luego de una campaña intensa en Italia y un campeonato continental desgastante con la Albiceleste. En este contexto, el volante central asistió al canal de streaming de “OLGA” y participó de una distendida charla en el programa “Se extraña a la nona”, conducido por Yayo y por Grego Rosello.

Entre los diversos tópicos que tocaron en la entrevista, Parede reveló una inédita historia vinculada a su carrera que no se conocía hasta la fecha, relacionada ni más ni menos que con River, el eterno rival del club de sus amores. “Voy a contar algo que no conté nunca. Cuando tenía 5 años me vino a buscar River para que juegue en el club. Mis viejos habían arreglado casi todo para que vaya a jugar a River”, comenzó soltando el volante.

Luego, contó el motivo por el que no se dio su fichaje con el club de Núñez: “Yo volvía de una cena y me encerré en mi pieza a llorar. Mi hermana mayor entró a verme y se dio cuenta que yo no quería saber nada. Ahí salió de la habitación y le dijo a mis papás que ‘su hermano no iba a jugar en River’. Y a partir de ahí cambiaron todos los planes. A los 6 meses apareció Boca queriéndome llevar al club. Fue gracias a ella“. Una historia totalmente desconocida entre Paredes y River antes de recalar a las juveniles xeneizes.

Leandro Paredes y la chance de volver a Boca

El volante siempre manifiesta sus intenciones de regresar al club de la Ribera en plenitud futbolística, evitando que su vuelta sea únicamente para retirarse, sino que busca poder aportarle vigencia a su segunda etapa en el club. Con un año de contrato en AS Roma, en Boca se ilusionan con que Paredes regrese a la institución a mediados de 2025, aunque aún no dio nuevos indicios al respecto.

En OLGA, el campeón del mundo y bicampeón de América habló acerca de una posible fecha de retorno a Boca. “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, explicó.

Además, ante la consulta de que haría si lo llama Riquelme para regresar, esbozó: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos“. Paredes ha resaltado en otras ocasiones que busca regresar durante la gestión de JRR como presidente.

¿Paredes vuelve a Boca junto con Paulo Dybala?

Más allá de que el propio Dybala reveló su fanatismo por Boca cuando era jugador de Instituto, Leandro Paredes se ocupa constantemente de reflotarlo, afirmando cada vez que puede que los dos argentinos de Roma son fanáticos del Xeneize.

Además, en diálogo con OLGA, el volante contó que tiene intenciones de sumarlo a su vuelta al club de la Ribera: “Yo lo vuelvo loco a Paulo con que se venga conmigo a Boca. Se me hace difícil porque él salió de Instituto, y no sé si quiere volver al fútbol argentino. Pero lo vuelvo loco. Le digo de todo. Por ejemplo, nosotros vimos juntos la final de la Libertadores 2023 y mi hija lloró mucho cuando Boca perdió. Y yo ahí le dije ‘bueno, si papá en algún momento vuelve se lo lleva al tío Paulo’. Mi hija también se lo dijo ahí y él se rió y quedó pensando. Lo voy a intentar, capaz en una de esas nos viene ayudar a ganarla (la Libertadores)”.