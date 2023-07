En Boca están esperando por Edinson Cavani, quien ya logró desvincularse del Valencia y está llamado a ser el refuerzo estelar del equipo para el tramo final de la Copa Libertadores. Pero se supo, además, que si el equipo que conduce Jorge Almirón lograra avanzar a cuartos de final, para lo que deberá superar la serie ante Nacional de Uruguay, podrían ir a buscar otro fichaje bomba.

Nadie, nunca, mencionó la posibilidad de ir tras los pasos de Eden Hazard, talentoso mediocampista belga que defendiendo la camiseta de Chelsea dio sobradas pruebas de una jerarquía que podría marcar la diferencia en el fútbol sudamericano, pero cuya carrera se fue a pique desde su llegada a Real Madrid.

Hace poco más de dos meses, harto ya de esperarlo, el equipo Merengue comunicó la desvinculación del futbolista que desde entonces no ha logrado encontrar club y, con nada más que 32 años, está evaluando incluso la posibilidad de retirarse.

En ese sentido, el dinero que ya ha ganado y mucho no parece ser un problema para Hazard. Por el contrario, lo que le está faltando es encontrar un desafío que lo motive. ¿Podría ser Boca? Nadie, nunca, mencionó la posibilidad. Pero lo cierto es que el belga es unfanático confeso del fútbol de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club. Y si Milito llamó a Iniesta para ofrecerle Argentinos Juniors, ¿por qué no ofrecerle la experiencia de esa Bombonera que late como a Cavani?

El fanatismo de Hazard por Riquelme

Cuando Riquelme se despidió de la práctica profesional del fútbol, un tuit de Eden Hazard recurriendo a un emoji que denotaba tristeza fue la primera señal pública y masiva de su fanatismo. Con el paso del tiempo, lo refirmó cada vez que tuvo la oportunidad e incluso aseguró que es el mejor número 10 que le tocó ver.

“No recuerdo quién me pasó el nombre pero empecé a mirar y no paré más. No lo he conocido y espero que algún día se pueda dar“, dijo el año pasado en diálogo con el Diario Olé. “De los jugadores que nunca conocí me quedaría con Riquelme. Vi todos sus videos cuando era más joven. Me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. ¡Sería genial!”, había dicho en 2021 a la prensa belga.

