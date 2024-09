Días después de la derrota contra River en La Bombonera por 1 a 0 en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, la situación de Diego Martínez como entrenador de Boca pende de un hilo, pese a que su contrato vence en diciembre.

La realidad es que en el Mundo Boca dan por hecho que el ciclo está terminado, aunque habrá que esperar a la reunión con el Consejo de Fútbol para saber si culminará este lunes o después del partido contra Belgrano del sábado.

Así las cosas, surgen cinco nombres que actualmente están libres y en están vinculados al club, ya sea porque han pasado por la institución o porque esta dirigencia ya los sondeó en algún momento.

Los 5 posibles reemplazantes de Diego Martínez en Boca

Guillermo Barros Schelotto: ídolo del club y con pasado como DT del club. El Mellizo es el segundo entrenador con más partidos dirigidos en Boca en el Siglo XXI, siendo solo superado por Carlos Bianchi. Y si bien en el Xeneize ganó dos títulos locales y llegó a la final de la Copa Libertadores, sus últimas experiencias en LA Galaxy y la Selección de Paraguay no serían los mejores pergaminos para asumir como entrenador. Está libre hace un año, tras su desvinculación de la Albirroja.

Guillermo Barros Schelotto en su paso por Boca.

Antonio Mohamed: el Turco fue alternativa para Boca cuando terminó asumiendo Jorge Almirón. Con un paso como jugador en el año 1992, el consagrado DT en México podría emerger nuevamente como opción si sigue dentro de la lista del Consejo del Fútbol como entrenadores que interesan en el club xeneize. Está libre desde fines del 2023, cuando dejó su cargo en Pumas UNAM de tierras aztecas. Ya ha mencionado que si lo llama Boca, diría que sí al cargo.

Antonio Mohamed, ex entrenador de Pumas.

Gabriel Heinze: de buena relación personal con Riquelme y con ambiciosos proyectos, el carismático y controvertido DT con pasado en Argentinos, Vélez, Atlanta United y Newell’s ya ha interesado en el club de la Ribera. Al encontrarse sin trabajo desde fines del 2023, Heinze emerge como otra posibilidad factible para el banco de suplentes de Boca. En su momento, cuando le consultaron sobre una hipotética posibilidad, no la rechazó, ya que mencionó que uno “nunca sabe a dónde lo llevará la vida”.

Gabriel Heinze en su paso por Newell’s.

José Néstor Pekerman: de enorme vínculo con JRR y ya rumoreado en diversas ocasiones como posible DT de Boca. De todas formas, y pese a encontrarse libre desde marzo del 2023, Pekerman no sería una opción factible, ya que no dirige a nivel clubes desde 2009 -cuando dirigió a Tigres en México- y ya ha manifestado que su deseo no está alrededor del plano de los equipos. De todas formas, por su vínculo con Riquelme, tampoco puede descartarse en un 100%, ya que anteriormente intentaron seducirlo con el banco de Boca.

Jose Pekerman, ex entrenador de la Selección Argentina.

Daniele De Rossi: quizá la opción más llamativa y menos probable de todas. El italiano, en sus épocas de jugador, dejó toda su vida en Roma para vestir la camiseta de Boca por un puñado de partidos. Unos años después de anunciar su retiro como futbolista, De Rossi se lanzó como entrenador y tuvo un buen desempeño en la AS Roma en la temporada pasada, aunque el mal inicio de la campaña corriente lo dejó sin trabajo. En declaraciones suyas y de Leandro Paredes, el ex ayudante de campo de la Selección de Italia ya expresó sus ganas de ser el DT de Boca en algún momento de su carrera.

Daniele De Rossi, de último paso por Roma.

Mariano Herrón: a pesar de que será el entrenador interino, el actual DT de la Reserva podría ser rectificado de cara al futuro, ya que a lo largo de la gestión de Riquelme tanto Sebastián Battaglia como Hugo Ibarra siguieron estos pasos. Además, este será el tercer interinato en menos de un año y medio.

Mariano Herrón durante su interinato en Boca.

Otras posibilidades latentes

Otros entrenadores que han estado en el radar de Boca en otras ocasiones y que podrían ser buscados ante la eventual salida de Diego Martínez se encuentran actualmente con trabajo, por lo que -en caso de ir a fondo por uno de ellos- deberán esperar a la culminación del año para ofrecerles un contrato para asumir en el Xeneize. Entre estos nombres aparecen Gustavo Quinteros (Vélez), Eduardo Domínguez (Estudiantes), Fernando Gago (Chivas -Mex), Kily González (Unión), Gabriel Milito (Atlético Mineiro) y Ricardo Gareca (Selección de Chile), entre otros.