Fernando Gago definió a los convocados de Boca para recibir a Deportivo Riestra este domingo a las 19 en La Bombonera. El Xeneize está buscando volver al triunfo en la Liga Profesional y, de cara a este nuevo cruce, el DT tomó una fuerte decisión con Cristian Medina.

El mediocampista, que vio todo el partido ante Gimnasia desde el banco de suplentes luego de haber pedido no jugar, esta vez no forma parte de la lista de concentrados. El entrenador tomó la determinación de dejar afuera al joven y sumar a Milton Delgado a la concentración.

El jugador de 22 años le había solicitado al entrenador que no lo utilizara ante el Lobo, debido a que las negociaciones entre Boca y Fenerbahce aún no tienen resolución. Horas después, el nacido en Moreno le dijo al DT que “actuó en caliente” y que finalmente estaba a disposición. Finalmente, fue al banco y no ingresó.

Pasada la cita copera, Gago no puso a Medina a jugar con los titulares (se repetiría la dupla Miramón-Belmonte) y lo terminó dejando afuera de la convocatoria. Es por eso que el volante deberá ver a sus compañeros desde algún palco de La Bombonera.

Merentiel, Zenón y Fabra, afuera de los convocados

Además de Medina, Gago también dejó afuera a varios futbolistas importantes por diferentes motivos. Uno de ellos es Miguel Merentiel, que había sido titular en los dos encuentros anteriores y se perderá el encuentro por una molestia muscular. También se recuperan de distintas lesiones Kevin Zenón (esguince de tobillo) y Lucas Janson (desgarro).

Frank Fabra continúa sin ser convocado, debido a que se encuentra realizando un acondicionamiento físico para volver a meterse en la pelea por el lateral izquierdo. Gary Medel, en tanto, no fue citado por decisión futbolística del DT.

Los convocados de Boca para recibir a Deportivo Riestra

ARQUEROS : Sergio Romero y Leandro Brey

: Sergio Romero y Leandro Brey DEFENSORES : Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi

: Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi MEDIOCAMPISTAS : Guillermo Fernández, Ignacio Miramón, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Jabes Saralegui

: Guillermo Fernández, Ignacio Miramón, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Jabes Saralegui DELANTEROS: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Joaquín Ruiz, Santiago Dalmasso, Edinson Cavani y Milton Giménez.

La probable formación de Boca vs. Deportivo Riestra

Con algunas dudas, Boca saldría a jugar contra Deportivo Riestra con Leandro Brey; Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi; Ignacio Miramón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos, Agustín Martegani, Brian Aguirre; Edinson Cavani.