A falta de que se realicen las elecciones presidenciales, que podrían pasarse del 2 al 3 de diciembre, en Boca recibieron la noticia de que dos jugadores que pertenecen al club se irán en el 2024, a pesar de que aún no se sabe quién será el próximo entrenador, y si este los tendrá en cuenta o no.

Estos casos son diferentes, ya que el primero, Luciano Giménez Alanda, estuvo a préstamo en Chacarita y seguirá allí en la próxima temporada, mientras que el segundo es Rodrigo Montes, relegado del primer equipo, y que ahora será jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

En cuanto al caso de Giménez, el delantero de 23 años, que no debutó en la Primera División del Xeneize, tras pasos a préstamo por Central Norte de Salta y Chaco For Ever, llegó a Chacarita, en donde se ganó el lugar como titular y se convirtió en una pieza clave de los dirigidos por Biggieri, anotando 13 tantos.

Gracias a este gran nivel, acorde a lo informado por el medio Mercado de Pases, desde el Funebrero ejecutaron la opción de compra que tenían, valuada en 500 mil dólares por el 50% del pase, por lo que de esta manera seguirá jugando en el equipo de San Martín en la temporada 2024.

El caso de Rodrigo Montes es distinto, ya que el volante de 23 años a principios de año tenía todo arreglado para sumarse a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, luego de su paso por Central Córdoba, pero finalmente la operación se cayó, teniendo como consecuencia la permanencia del futbolista en Boca.

Si bien tuvo un puñado de partidos en la Reserva y llegó a ser convocado por Jorge Almirón, Montes no tuvo participación a lo largo del 2023, por lo que se encontraba a la espera de una oferta para salir a sumar minutos. Finalmente, la misma llegó, y arregló su pase a préstamo a Gimnasia de Jujuy.

Esta transacción, según lo informado por el mismo medio, Mercado de Pases, será a préstamo por un año, y aún se desconoce si habrá opción de compra o no, por el volante cuyo contrato con Boca finaliza el 31 de diciembre del 2025.

Los números de Luciano Giménez en Chacarita

En total, el delantero de 23 años jugó 34 partidos, en los que anotó 13 goles y repartió 4 asistencias.

Los números de Rodrigo Montes en Boca

El volante de 23 años disputó un total de 11 partidos con la camiseta del Xeneize, en los que hizo un gol.