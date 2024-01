Juan Román Riquelme tendrá un rol bastante más protagónico desde este 2024. Es cierto que mientras Jorge Amor Ameal fue presidente y Román el vice, los ojos siempre estaban puestos en el ídolo del Xeneize, pero muchas oportunidades él decidía no ocupar un rol tan protagónico con la intención de no opacar lo que sucedía en el momento. Por ejemplo, si llegaba un refuerzo de peso, Román no se mostraba en la presentación.

Ahora Riquelme es el presidente de Boca y lo fue tras ganar unas elecciones sumamente conflictivas en la que puso el cuerpo y los socios le brindaron masivamente su voto de confianza. Ya en su nuevo rol, Riquelme estuvo en la presentación de Diego Martínez como entrenador de Boca y dijo unas palabras.

¿Qué dijo Riquelme en la presentación de Diego Martínez?

“Tenemos la suerte de presentar a nuestro entrenador que hizo mucha fuerza para llegar al club. Esperemos que esté contento tanto él como su familia, nosotros estamos contentos. Le deseamos que pueda disfrutar mucho de la estadía en este club, de los entrenamientos en este club y de cada partido y que lo podamos disfrutar mucho”, afirmó Román en conferencia de prensa.

Martínez, la primera apuesta de Román

Las elecciones en Boca se postergaron dos semanas en un momento clave. El primer equipo estaba sin entrenador, debía organizarse la pretemporada y también la llegada de refuerzos. Sabiendo que no se podía perder un minuto, Riquelme apostó por Diego Martínez, quien estaba trabajando en Huracán.

Martínez dejó de manera conflictiva su cargo en Huracán sin siquiera saber si sería entrenador de Boca, ya que las elecciones no habían transcurrido y el otro candidato -Andrés Ibarra- ya había elegido a Martín Palermo para que sea el DT en caso de ganar. Riquelme ganó en las urnas y, tras una conflictiva salida del Globo, Martínez se convirtió en entrenador del Xeneize.