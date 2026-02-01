Los hinchas de Boca apuntaron contra un titular en la victoria ante Newell’s: “Completamente inútil”

Por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors volvió a la victoria este domingo al imponerse por 2-0 ante Newell’s Old Boys en La Bombonera. Lautaro Blanco y Leandro Paredes, de penal, anotaron los tantos para el combinado de Claudio Úbeda.

A pesar de que el Xeneize cosechó tres puntos importantes para seguir cerca de la cima de la Zona A, los hinchas desaprobaron el rendimiento de uno de los titulares ante la Lepra. Se trata de Juan Barinaga, que no convence a los fanáticos de Boca.

El lateral derecho del Xeneize, por delante de Lucas Blondel, Marcelo Weigandt y Dylan Gorosito en la consideración del cuerpo técnico, fue uno de los puntos más bajos en el encuentro de este domingo.

En ese contexto, los hinchas criticaron su actuación en las redes sociales. “Barinaga se volvió completamente inútil”, soltó uno de ellos. Otro, en cambio, aprovechó la presencia de Williem Defoe en La Bombonera para lanzar: “El duende verde lo a Barinaga y no puede creer que haya alguien más verde que él”.

