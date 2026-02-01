Es tendencia:
Torneo Apertura

Boca vs. Newell’s EN VIVO y ONLINE vía ESPN por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Boca y Newell's se enfrentan en La Bombonera por el Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Boca y Newell's se enfrentan en La Bombonera por el Torneo Apertura.
© Prensa Boca / Prensa Newell'sBoca y Newell's se enfrentan en La Bombonera por el Torneo Apertura.

Este domingo 1 de febrero, se enfrentan Boca y Newell’s por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 19:15 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Darío Herrera y en el VAR está Adrián Franklin.

Terna arbitral de Boca vs. Newell's

Darío Herrera fue designado para arbitrar el partido de esta tarde en La Bombonera, donde Boca recibe a Newell's. Está acompañado por los siguientes colegiados:

  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Javier Mihura
La posible formación de Newell's vs. Boca

Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

La posible formación de Boca vs. Newell's

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

