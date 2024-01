Tras un coqueteo de larga data con Boca, pues ya desde inicios de año había existido comunicación para expresar su deseo de dejar el fútbol árabe, Ever Banega terminó inclinándose por la propuesta que le hizo Newell’s, algo que el propio presidente del club rosarino se encargó de confirmar. “Ya hay acuerdo en los números. Están trabajando los abogados. Éver nos dio el sí. Tenemos muy buena relación con el jugador y un diálogo permanente. Queremos anunciarlo antes del fin de semana“, le dijo Ignacio Astore a TyC Sports para terminar de desatar la furia de los hinchas Xeneizes.

Esas muestras de descontento no tardaron en trasladarse a las redes sociales, que se inundaron de comentarios negativos hacia el mediocampista de 35 años que ya defendió en el pasado la camiseta de los dos equipos que se lo disputaron tras su desvinculación de Al Shabab.

“Chicos, si Banega no quiere venir a Boca que no venga. Mirá si vamos a estar llorándolo. Mejor, el que no quiere venir, a otro lado. En Boca por plata no”, escribió desde su cuenta de X Camila Galilea, periodista de Pasión Azul y Oro. Camila Nassello, de Planeta Boca Juniors, compartió una captura tras tomar la decisión del bloquear al mediocampista y su colega Antonella Bernetti le respondió: “Me rompió el corazón y ahora le deseo lo peor”.

“Por mí que Banega se vaya a Chacarita. Me chupa un huev*. Solo acordate de una cosa: Boca te dio de comer, lacra”, le recriminó un hincha. “Román, Tevez, Gago… Son un caso aparte. Suerte, Banega. Gracias por no venir”, expresó otro. “Banega necesitaba promocionarse. Usó la camiseta de Boca y se fue a Newell’s. Tan sencillo como eso”, destacó uno más.

El enojo expresado por los hinchas es el mismo que existe por estas horas en la dirigencia Xeneize, aunque hayan decidido guardar silencio al respecto. De hecho, el periodista Germán García Grova aseguró que Juan Román Riquelme cortó todo tipo de conversación con el jugador, que fue además su compañero, desde el pasado 20 de diciembre.

La propuesta de Newell’s a Banega

El equipo rosarino no solo ofreció a Ever Banega un contrato por tres años, uno más que el que le había ofrecido Boca, sino que además se comprometió a pagar un monto de 3 millones de dólares que al mediocampista la restaba cobrar en Al Shabab, dividido en tres cuotas.

El paso de Banega por el fútbol argentino

El volante central hizo Inferiores en Newell´s, pero su debut en Primera fue con la camiseta de Boca, que terminó de formarlo. Fueron dos temporadas en el Xeneize en las que Banega disputó 44 partidos y conquistó la Libertadores 2007. Luego de varios años en el fútbol español -entre Valencia y Sevilla- Banega regresó a Argentina a comienzos de 2014 para jugar en Newell´s, el club de sus amores. Apenas fueron seis meses en los que jugó 20 partidos.