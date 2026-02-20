Los puntajes 1×1 de Boca vs. Racing por el Torneo Apertura: jugador por jugador

Agustín Marchesín (7): Un atajadón a Fernández le alcanzó para ser el mejor de Boca, porque fue el único que influyó en el resultado. Al arquero lo exigieron solo una vez y respondió de maravilla.

Marcelo Weigandt (5): Le ganó el puesto a Barinaga, pero no hizo la diferencia. No pesó en ataque, pero tampoco sufrió en defensa.

Lautaro Di Lollo (6): Sólido partido del zaguero, firme en cada duelo con Martínez y sin errores con la pelota en los pies.

Ayrton Costa (5.5): Tuvo un partido aparte con Maravilla y lo pudo contener, cargando con el antecedente del último enfrentamiento entre ambos. Al comienzo, se ganó una amarilla evitable por pelearse con Miljevic.

Lautaro Blanco (5.5): La gran mayoría de los ataques de Boca pasaron por sus pies, pero no estuvo preciso en la finalización.

Williams Alarcón (4): El esquema con cuatro volantes centrales generaba dudas y el chileno fue el que se mostró más incómodo. Lo reemplazó Gelini.

Publicidad

Publicidad

Santiago Ascacibar (5): El Ruso sigue brillar como lo hacía en Estudiantes. Sacó una pelota en la línea que pudo haber sido gol de Racing.

Milton Delgado (5): Correcto partido del Chelo, que tuvo que reemplazar a Paredes. Sin tomar grandes riesgos, entregó bien la pelota y se bancó los duelos contra Sosa y compañía.

Tomás Belmonte (4): Otra víctima del planteo del entrenador. Jugó más adelantado y cerca de la banda que de costumbre y no pesó.

Publicidad

Publicidad

Miguel Merentiel (4): Lejos del gol y errático a la hora de tomar decisiones con la pelota en los pies. La Bestia fue el primer cambio de Ubeda en La Bombonera.

Edinson Cavani (2): En su primera titularidad del año, fue el peor jugador de Boca. Pocos toques y sin tiros al arco. Una mala entrega en un contraataque del Xeneize terminó con la paciencia de la gente. Se fue silbado.

Angel Romero (5): Discreto ingreso del paraguayo, que acompañó a Cavani unos minutos y después quedó de 9.

Publicidad

Publicidad

Gonzalo Gelini (6): Entró con las mismas ganas que mostró en sus ingresos anteriores. Una gran jugada suya por izquierda casi le da el triunfo al Xeneize sobre el final.

Tomás Aranda (-): Jugó pocos minutos para ser evaluado.

Iker Zufiaurre (-): Jugó pocos minutos para ser evaluado.