Boca busca hacerse fuerte en el libro de pases para hacer aún más competitivo el plantel actual, que desde el 2 de enero del 2024 estará bajo las órdenes de Diego Martínez. El primer refuerzo que llegaría a Brandsen 805 en el próximo mercado es Éver Banega, quien lo hará luego de desvincularse del Al-Shabab de Arabia Saudita. Mientras esto sucede, en la Ribera ya entablaron negociaciones con quien puede ser su segundo arribo: Kevin Zenón.

El juvenil de 22 años de Unión interesa en el Xeneize y podría recalar en el equipo de Diego Martínez se las negociaciones prosperan. De momento, Boca ofertó montos cercanos a los 2.5 millones de dólares para quedarse con Zenón y el Tatengue espera recibir 4 millones por el 80% del pase, por lo que las charlas formales seguirán durante los próximos días para llegar a buen puerto para ambas partes.

En este sentido, en Boca evalúan una estrategia que, además de un monto millonario similar al ofertado, también podrían sumarse los pases de tres futbolistas que hoy por hoy son parte del plantel de Unión, pero que el Xeneize posee el 50% de sus respectivos pases.

En concreto, según informó Planeta Boca Juniors, Mauro Luna Diale, Ezequiel Cañete y Enzo Roldán podrían convertirse en futbolistas del Tatengue en un 100% a cambio de que Unión le venda al cuadro boquense a un precio inferior a Kevin Zenón. De esta manera, los tres jugadores que fueron traspasados desde Boca al Tatengue en los últimos años podrían ser determinantes para que Zenón se ponga la camiseta azul y oro en 2024.

¿Cómo se dieron los pases de Luna Diale, Roldán y Cañete de Unión a Boca?

Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale llegaron a Unión juntos en julio del 2021 desde Boca por un millón de dólares en total, adquiriendo el 50% de cada pase en aquel mercado de pases. Roldán, en cambio, fue traspasado en febrero del 2022 a cambio de 900 mil dólares. Hoy, Cañete se encuentra cedido en Banfield, y los dos restantes son determinantes para el Tatengue, aunque Roldán está lesionado.

Sus pases hoy valen 700 mil dólares (Cañete), 2 millones (Luna Diale) y 1.5 millones (Roldán), por lo que la cesión de Boca del 50% del pase de cada uno sería un valor aproximado de 2 millones de dólares. Con un monto extra de dinero que sume Boca en la operación, el traspaso de Zenón se efectuaría.

Habló el Presidente de Unión sobre la salida de Zenón a Boca

El pasado martes, en diálogo con D-Sports Radio, Luis Spahn -presidente de Unión- habló sobre el futuro de Kevin Zenon y no dio vueltas al respecto. “De Boca me llamaron por Zenon. Nosotros pretendemos 4 millones de dólares limpios por el 80% del jugador, nos parece una cifra potable“, sentenció Spahn, confirmando que ese monto es el único por el que acordarán un traspaso por el talentoso jugador que ha sido parte de la Selección Argentina sub 23.

La palabra del representante de Zenón sobre el interés de Boca

El representante de Kevin Zenón, Juan Pablo Rezzonico, despejó dudas respecto a los rumores que rodeaban la situación del futbolista de Unión y reconoció que existieron contactos con Boca respecto a su pase. “Nos sondearon, pero aún no hay nada definido“, expresó en Bolavip el agente del volante por izquierda hace escasos días. Ahora, llegó la propuesta formal del Xeneize por su pase, aunque de momento estaría lejos de lo que pretende Unión.