Kevin Zenón es uno de los futbolistas apuntados por Boca para el próximo mercado de pases. Zurdo, ágil, rápido, desequilibrante y con una notable pegada de afuera del área y a balón parado, el juvenil de Unión de Santa Fe es el candidato natural para reemplazar a Valentín Barco en lo que será su inminente salida rumbo a Europa.

Con 22 años, Zenón fue una de las grandes figuras del Tatengue desde que surgió en primera división, y sobre todo en esta última temporada en la que Unión se salvó del descenso de la mano de Cristian “Kily” González. Desde su debut profesional a fines del 2020 hasta la actualidad, el volante izquierdo suma 113 partidos oficiales en donde anotó 6 goles y dio 10 asistencias. Estas actuaciones hicieron que Boca se fije en él y en su posible incorporación como refuerzo a partir de enero del 2024.

En este contexto, el representante de Kevin Zenón, Juan Pablo Rezzonico, despejó dudas respecto a los rumores que rodeaban la situación del futbolista de Unión y reconoció que existieron contactos con Boca respecto a su pase. “Nos sondearon, pero aún no hay nada definido“, expresó en Bolavip el agente del volante por izquierda. Sin embargo, desmintió que el Xeneize ya haya hecho un ofrecimiento formal al Tatengue por el pase de Zenón.

Es que en las últimas horas, desde Santa Fe trascendió que la oferta de Boca sería de 2.5 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista de 22 años. Pero el representante del propio Kevin Zenón reflejó que aún no hay propuestas de parte del Xeneize: “No hay números todavía, solo interés“, reflejó Rezzonico ante la consulta de Bolavip. De todas formas, no se descarta que Boca avance por su pase en los próximos días. ¿Será Zenón el reemplazante de Valentín Barco?

La polifuncionalidad de Zenón, un factor clave para que Boca se fije en él

El ágil futbolista de Unión tiene una virtud que comparte con Valentín Barco, ya que ambos poseen como cualidad la versatilidad para adaptarse a diversas posiciones y esquemas tácticos. En el caso de Zenón, el juvenil puede ofrecerse como alternativa para la defensa, el mediocampo y la delantera por el sector izquierdo, y también ha ejercido la posición de interno y de enganche.

Otros nombres en el radar de Boca

Además de Kevin Zenón, el Boca de Riquelme y de Diego Martínez, quien será presentado en las próximas horas como DT del club, busca futbolistas en la zona de mitad de cancha para adelante y, en paralelo, defensores centrales. Para el mediocampo, los nombres que han trascendido fueron los de Éver Banega, Arturo Vidal, Maximiliano Meza, Rubén Botta y Alan Soñora entre otros. Para la delantera, el único futbolista que se vinculó fue Gabriel Ávalos, y para la zaga central aparecieron los nombres de Alan Franco y Adonis Frías.