Diego Martínez fue oficializado como entrenador de Boca este martes y solo restan detalles contractuales que resolver con Huracán para ser presentado ante la prensa de manera 100% formal. Con esto cerrado, en el Xeneize comenzaron a moverse fuertemente en el mercado de pases, donde en las últimas horas se confirmó que Éver Banega se encuentra al caer y que Kevin Zenon podría ser el segundo refuerzo que llegue a Brandsen 805.

Sobre este último, el Xeneize avanzó sobre Unión recientemente enviando una primera oferta formal para adqurir el pase del futbolista zurdo de 22 años. En Santa Fe se habla de una oferta de 2.5 millones de dólares por la totalidad del pase, valor que tenía la ficha de Zenon a principios de este año. Sin embargo, desde el Tatengue fueron contundentes respecto al precio que pretenden por su jóven estrella.

En diálogo con D-Sports Radio, Luis Spahn -presidente de Unión- habló sobre el futuro de Kevin Zenon y no dio vueltas al respecto. “De Boca me llamaron por Zenon. Nosotros pretendemos 4 millones de dólares limpios por el 80% del jugador, nos parece una cifra potable“, sentenció Spahn, confirmando que ese monto es el único por el que acordarán un traspaso por el talentoso jugador que ha sido parte de la Selección Argentina sub 23.

De esta manera, la primera propuesta formal de Boca por el pase de Zenon parecería insuficiente, por lo que las negociaciones seguirán abiertas durante las próximas semanas, esperando a concretar una transacción que contente a ambas partes. Sin embargo, el Xeneize no debe dormirse, ya que tiene competencia por la ficha del jugador que ejerce la banda izquierda completa, tanto en defensa como en el mediocampo y la delantera.

Los clubes que quieren a Kevin Zenon además de Boca

Dentro del fútbol argentino, Luis Spahn confirmó que además del Xeneize, son otros tres clubes los que quieren a Zenon. Sin embargo, solamente reveló que “es probable” que uno de esos equipos sea Racing. Sobre negociaciones con la Academia, el presidente del Tatengue reveló que tienen intenciones de adquirir el pase de Jonathan Gómez y que harán un intento por Emiliano Vecchio.

Más allá de Racing y de otros dos clubes de Argentina que quieren a Zenon, Spahn también reconoció que recibieron sondeos desde el exterior. Sin embargo, si Boca agiliza con una oferta que sea acorde para Unión, se quedará con el jugador de 22 años.

Otros nombres en el radar de Boca

Además de Kevin Zenón, el Boca de Riquelme y de Diego Martínez, quien será presentado en las próximas horas como DT del club, busca futbolistas en la zona de mitad de cancha para adelante y, en paralelo, defensores centrales. Para el mediocampo, los nombres que han trascendido fueron los de Éver Banega, Arturo Vidal, Maximiliano Meza, Rubén Botta y Alan Soñora entre otros. Para la zaga central aparecieron los nombres de Alan Franco y Adonis Frías.

La palabra del representante de Zenon sobre el interés de Boca

El representante de Kevin Zenón, Juan Pablo Rezzonico, despejó dudas respecto a los rumores que rodeaban la situación del futbolista de Unión y reconoció que existieron contactos con Boca respecto a su pase. “Nos sondearon, pero aún no hay nada definido“, expresó en Bolavip el agente del volante por izquierda hace escasos días. Ahora, llegó la propuesta formal del Xeneize por su pase, aunque de momento estaría lejos de lo que pretende Unión.