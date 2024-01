A mediados de 2023, Boca se reforzó en defensa con Lucas Blondel, quien llegó desde Tigre. En su primer semestre en club, el lateral disputó diez partidos, marcó dos goles y pudo vivir una final de Copa Libertadores, aunque no con el protagonismo que él hubiese deseado. Jorge Almirón, quien por entonces era DT de Boca, decidió que en la final no integre el banco de suplentes.

Lucas Blondel dialogó con Estudio B y así recordó lo sucedido en la final que terminó 2 a 1 a favor de Fluminense: “A pesar de que el partido lo viví de afuera, en la entrada en calor pisé la cancha y se sintió una energía impresionante. Cuando iba a empezar el partido y me tuve que ir a la tribuna la sensación no fue linda, pero creo que todo lo que se vivió durante esa semana fue impresionante”.

Elogios a los hinchas de Boca

“La semana previa a la final de la Copa Libertadores fue increíble. No hay palabras para explicar lo de la gente de Boca. Es tremendo. Gente sin entrada que fue igual y la verdad que estaba desbordado de hinchas de Boca”, afirmó Lucas Blondel.

¿Cómo vivió su primer semestre en Boca?

El defensor contó cómo se adaptó al mundo Boca: “Todavía no lo viví tanto, pero de la misma manera. No soy una persona de hacer muchos planes fuera de casa ni de exponerse. No lo he sufrido ni me costó la adaptación a un club como Boca”.

“Al mediodía, comemos siempre en el club después de los entrenamientos. Siempre hay el día que nos vamos a concentrar, pero no hay un asado organizado. Si quiere, cada uno puede comer. Nada raro para imaginarse”, concluyó Blondel.