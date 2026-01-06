Luis Advíncula acordó la rescisión de su contrato, se irá de Boca y su destino estaría en el exterior

Con la Copa Libertadores como el gran objetivo del 2026, Boca Juniors trabaja en el mercado de pases para poder mejorar al plantel. A pesar de que aún no se han confirmado refuerzos, la depuración del equipo avanza y Luis Advíncula es uno de los futbolistas que no continuarán vistiendo la azul y oro.

El lateral derecho peruano tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero BOLAVIP pudo confirmar que acordó la rescisión de su vínculo con la dirigencia del Xeneize, por lo que quedará con el pase en su poder para poder definir en libertad su próximo destino.

Advíncula llegó a Boca en 2021 y supo tener muy buenos tramos en el club de la Ribera, sobre todo en el 2023, cuando fue clave para que el equipo alcanzara la final de la Copa Libertadores. Desde entonces, su rendimiento se fue apagando hasta quedar afuera de la consideración.

En el último semestre, Juan Barinaga se adueñó del puesto de lateral derecho, relegando al peruano a una participación secundaria, algo que lo ayudó a tomar la decisión de armas las valijas y resignar el importante salario que percibía hasta ahora en Boca.

Este movimiento impacta en el futuro de otro de los futbolistas en el plantel de Claudio Úbeda. Es que Lucas Blondel estaba muy cerca de salir a préstamo hacia Argentinso Juniors, pero la salida de Advíncula lo posiciona mejor para pelear en 2026 el puesto.

Advíncula define su futuro tras su salida de Boca

Con el pase en su poder, el jugador de 35 años, que cumplirá 36 el 2 de marzo, tiene en su poder la decisión de elegir su próximo equipo. Por estas horas, la posibilidad más concreta es que continúe su carrera en el fútbol de Perú, lo que marcaría su regreso desde 2014 y tras una exitosa carrera alrededor del planeta.

Al respecto, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, se refirió a los rumores que circulan en Perú sobre la llegada de Advíncula: “No tengo ni idea (de las negociaciones), quiero llegar y hablar. Pero, ¿a quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”.

Si bien el entrenador argentino desconoció públicamente la oportunidad de sumar al Rayo, medios peruanos apuntan a que está cerca su incorporación a Alianza Lima. Incluso, Carlos Zambrano, jugador del club, ejerció presión para que se diera su fichaje.

