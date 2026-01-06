¿Guiño de Chimy Ávila a Boca? La interacción del delantero con Leandro Paredes

El 2026 será especial para Boca Juniors por su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. El elenco que cuenta con Leandro Paredes como capitán ya afronta una exigente pretemporada para poder estar a la altura de los objetivos del club de la Ribera.

Sin embargo, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme aún no encontró acuerdos por refuerzos, por lo que Claudio Úbeda aún no cuenta con caras nuevas a 19 días del debut del Xeneize en el Torneo Apertura 2026.

A pesar de que no hay incorporaciones selladas, hay muchos nombres sobre la mesa. La delantera es uno de los sectores prioritarios para Boca en este mercado de pases y Chimy Ávila es uno de los atacantes relacionados con los de azul y oro en los últimos días.

El futbolista de Real Betis tiene la posibilidad de salir del club dónde tiene contrato hasta junio de 2027 en este mercado de pases, pero en los últimos días se conoció que está muy cerca de ponerse la camiseta de Getafe hasta el final de la temporada.

De todas formas, esta transacción aún no se confirmó y los hinchas de Boca se ilusionaron con la posibilidad de contar con él a través de una publicación en Instagram de Leandro Paredes. El capitán subió fotos de la pretemporada del Xeneize y Ávila se hizo presente al comentar con emojis de aplausos.

¿Se trata de un guiño de Ávila a la dirigencia del Xeneize? Lo cierto es que no hay negociaciones confirmadas por el jugador, pero decenas de hinchas de Boca le respondieron su comentario con pedidos para que se ponga la azul y oro.

