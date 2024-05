Después de empatar frente a Talleres, donde Diego Martínez debió prescindir de Kevin Zenóny lo dejó afuera del banco de suplentes, Boca comenzó a planificar lo que será el cierre del Grupo D en la Copa Sudamericana, donde buscarán la clasificación contra Nacional Potosí.

Si hubo algo que complicó muchísimo a Martínez, a lo largo de todo el semestre, fueron los lesionados. Pero ahora, podría recuperar a Luis Advíncula. Sí, aunque parezca increíble, el lateral peruano que se había desgarrado podría reaparecer antes del parate por la Copa América.

Según indicó el periodista Marcos Bonocore en su cuenta de Twitter, el ex Rayo Vallecano “ya hace trabajos en campo. Martínez, ayer, no lo descartó incluso para el partido entre semana”. Y añadió que en el caso de no presenciar el compromiso contra Nacional Potosí, “apuntará a Platense“.

Lo llamativo de toda la situación es que el desgarro de Advíncula se confirmó, por medio del Departamento Médico de Boca, el pasado lunes 20 de mayo. Es decir, hace casi una semana. Los tiempos normales para una rotura muscular es de hasta 21 días, por lo que la recuperación del peruano es poderosamente asombrosa.

Advíncula se recupera de un desgarro.

Todos los lesionados de Boca

Aaron Anselmino : se resintió del desgarro en isquiotibial izquierdo.

: se resintió del desgarro en isquiotibial izquierdo. Exequiel Zeballos : operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

: operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Marcos Rojo : desgarro en el isquiotibial izquierdo.

: desgarro en el isquiotibial izquierdo. Nicolás Figal : desgarro en gemelo izquierdo.

: desgarro en gemelo izquierdo. Cristian Medina : dolencia en la zona de las costillas, cerca del tórax. Tendrá reposo durante varios días.

: dolencia en la zona de las costillas, cerca del tórax. Tendrá reposo durante varios días. Lucas Blondel : rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

: rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Cristian Lema : desgarro en el gemelo.

: desgarro en el gemelo. Luis Advíncula: desgarro en el aductor.

Así está la tabla de posiciones en el Grupo D de la Copa Sudamericana