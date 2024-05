Se viene la semana de definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores y por consiguiente, se conocerán los clasificados a la próxima ronda en el certamen más importante de Sudamérica, los que quedarán relegados a los 16avos de la Copa Sudamericana y los que directamente quedarán eliminados como los últimos de cada grupo.

A pesar de no ser parte de esta edición, participando de la Sudamericana 2024, Boca estará muy atento a lo que suceda en la jornada de definición de la CONMEBOL Libertadores para conocer su suerte de cara a la clasificación al Mundial de Clubes del próximo año.

De momento, Boca ocupa uno de los dos lugares que otorga el ránking CONMEBOL para el Mundial de Clubes 2025 pero no tiene su clasificación asegurada debido a que no suma más puntos al no participar de la Libertadores. Los únicos equipos que pueden superarlo y quedarse con su puesto en el MdC son Nacional de Montevideo, Independiente del Valle y Cerro Porteño.

En este contexto, al Xeneize le conviene alentar por dos equipos con los que tiene una pica histórica por el simple hecho de que le pueden dar una mano para acercar su clasificación a la cita mundialista. Estos equipos son San Lorenzo y Colo Colo, que para sumar aún más morbo se encuentra dirigido por el ex DT de Boca, Jorge Almirón. Repasá a continuación cada caso.

Por qué a Boca le conviene alentar por San Lorenzo

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli tiene un duelo complicado ante Palmeiras en Brasil. Sin embargo, posee 7 unidades y los de Sao Paulo 10, por lo que serían los clasificados a octavos de final en el grupo F. Con obtener solamente un punto en tierras paulistas, San Lorenzo será el que se meterá segundo de su zona a los octavos de final, dejando sin chances a Independiente del Valle y a Liverpool, quienes poseen 4 puntos.

Así, IDV quedará sin chances de seguir sumando puntos en el ránking Conmebol y quedará automáticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial de Clubes. En caso que el Ciclón no logre un buen resultado en Brasil, el Xeneize deberá estar atento a que Liverpool de Uruguay deje afuera a los ecuatorianos.

Por qué a Boca le conviene alentar por Colo Colo

Con Colo Colo ocurre un caso similar en el grupo A, aunque aquí solamente quedará por definirse todo en un solo encuentro entre el Cacique y Cerro Porteño. Los dos equipos poseen 5 unidades en el grupo y quien gane se quedará con el pase a octavos de final por detrás de Fluminense, equipo que ya está confirmado como líder de la zona.

Si los dirigidos por Jorge Almirón vencen a Cerro Porteño en Paraguay, lograrán clasificar a los octavos y dejarán al Ciclón guaraní fuera de la Libertadores y sin posibilidades de seguir sumando unidades en el ránking rumbo al Mundial de Clubes 2025. Por lo que Boca, además de estar atento al grupo de San Lorenzo, también deberá mirar de reojo la situación del encuentro entre Colo Colo y Cerro, augurando que los chilenos se queden con el triunfo.

Boca y Nacional, por un puesto en el Mundial de Clubes

En caso que se den estos resultados, la definición del último cupo por ránking para el Mundial de Clubes se definirá entre Boca y Nacional. El Bolso ya está clasificado a la próxima ronda y si obtiene puntaje perfecto en octavos, cuartos y semifinales de esta Libertadores, superará al Xeneize y le arrebatará el lugar que por ahora Boca sostiene por su actuación en certámenes anteriores.

Así está el ranking para clasificar al Mundial de Clubes 2025

# EQUIPO PAÍS PUNTOS 1 Palmeiras* Brasil 129 2 Flamengo* Brasil 125 3 Atlético Mineiro Brasil 96 4 River Plate Argentina 83 5 Fluminense* Brasil 76 6 Boca Juniors Argentina 71 7 Athletico Paranaense Brasil 59 8 Olimpia Paraguay 57 9 Nacional Uruguay 56 10 Internacional Brasil 52 11 Vélez Sarsfield Argentina 49 12 Racing Club Argentina 48 13 Independiente del Valle Ecuador 45 14 Cerro Porteño Paraguay 45

*Palmeiras, Flamengo y Fluminense ya están clasificados por ser campeones de Libertadores en las últimas tres ediciones. Por reglamento, no podrá haber otro clasificado de Brasil por ranking.

*River ya está clasificado por ranking ya que es inalcanzable para sus perseguidores.