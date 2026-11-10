Marcos Díaz contó cómo era el vestuario de Boca después de la final de Madrid y dijo por qué no quiere ser DT

Luego de brillar en Huracán, Marcos Díaz llegó a Boca a comienzos de 2019 y permaneció en el club hasta mediados de 2020. En ese período, el arquero conquistó dos títulos con la camiseta del Xeneize, aunque nunca logró establecerse como titular. Cabe destacar que le tocó competir en el puesto con Esteban Andrada y Agustín Rossi.

En diciembre de 2018, Boca cayó ante River en la final de la Copa Libertadores. Marcos Díaz arribó al Xeneize a comienzos de 2019 y, en diálogo con Rodrigo Rea, contó cómo fue llegar a ese vestuario: “Yo llegué al vestuario post final de Madrid, con todo lo que eso implicaba. Para el plantel y para el club fue un golpe muy duro, muy duro encontrarse un vestuario por ahí con ese dolor que se notaba“.

Además, agregó: “Pero uno por ahí con la experiencia que llegaba, y con los grandes que ya también estaban en el plantel, a uno lo incorporaron de la mejor manera. Escuchaban por ahí mi consejos o lo que uno decía, y se fue armando un lindo grupo que fue logrando cosas, como poder hacer un buen campeonato, salir campeón y estar por ahí peleándola en la Libertadores en ese momento. Fue un proceso que se manejó muy bien”.

“Por esa estadía anduvo también De Rossi, que fue toda una revolución su llegada al fútbol argentino. La verdad que fue una de las tantas cosas que me dio el fútbol, compartir un vestuario y un campo de juego con monstruos de esa magnitud. Después de Carlos (Tevez), obvio, la verdad que fue algo muy lindo que me ayudó y me enseñó. Él vino con una idea europea, hoy es entrenador, y vos lo veías entrenar y los movimientos, o cómo le hablaba a los chicos… aconsejaba a todo el mundo”, agregó Díaz.

Marcos Díaz en Boca. (Foto: Getty).

La competencia con Andrada

Díaz llegó a un plantel que tenía definido que Esteban Andrada era el arquero titular. Así recordó cómo fue competir por el puesto con él: “El Flaco Andrada estaba en un nivel muy grande, e incluso cuando me tocaba atajar, que quizás alternaba más, también lo hacía bien y poníamos esa vara alta los dos”.

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“Yo creo que por ahí ayudé muchísimo al Flaco en ese sentido como para que esté en ese nivel, porque se había hecho un grupo muy lindo. Siempre que le tocaba a él y tenía esas buenas actuaciones me ponía contento, porque yo sabía que algo tenía que ver también por la exigencia que uno le daba. Cuando me tocaba a mí, de la misma manera él se ponía feliz porque era mutuo. La exigencia nos la dábamos en la semana para rendir de la mejor manera”, añadió Marcos Díaz.

Marcos Díaz y Esteban Andrada. (Foto: Getty).

Díaz no quiere ser DT

El arquero tiene claro que su futuro no es como director técnico y así se lo explicó a Rodrigo Rea: “En un futuro me proyecto más por la idea de entrenador de arqueros. Técnico no, no quiero ser. Todo el mundo quiere que me haga técnico pero la verdad que no, ser técnico también es ingrato. Es como mi puesto, entonces no quiero seguir renegando de esa manera. Sí puedo llegar a estar en un cuerpo técnico, entrenador de arqueros y ayudar desde mi experiencia, pero después ya ese cargo no”.

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“Hoy los entrenadores de arqueros tienen una relevancia importante. El entrenador de arqueros hoy trabaja más en conjunto con el cuerpo técnico porque con la dinámica que tiene el fútbol, al arquero lo ocupan más como un jugador más de campo. Es trabajar mucho eso, lo que es los pies, y después que el arquero pueda ordenar o ayudar al equipo no solamente atajando sino que transmitiendo y ordenando al equipo. Siempre fue así, pero creo que hoy se le está dando un poquito más de importancia y un poquito más de exigencia en ese sentido”, completó Díaz.

Elogios a Dibu Martínez

“A nivel mundial me quedo con el Dibu Martínez, porque más que lo que ha logrado o lo que es abajo de los tres palos, es su personalidad. Yo creo que el arquero, lo principal que tiene que tener es la personalidad. Sobre el juego que hace en los penales de hablarles, eso siempre estuvo y siempre digo lo mismo: el que lo hace, después se la tiene que bancar”, cerró Marcos Díaz.

Emiliano Martínez. (Foto: Getty).

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Los números de Marcos Díaz en Boca