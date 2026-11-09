El exabrupto contra River de Amr Mokhtar, ayudante de Arruabarrena, en pleno festejo con Boca

El entrenador egipcio, que acompaña al Vasco desde su paso por Medio Oriente, soltó un potente comentario sobre la Bombonera que salpicó en Núñez.

Boca Juniors inició con éxito la seguidilla de definiciones de los campeonatos por los que pelea en este segundo semestre. En su regreso al club, Rodolfo Arruabarrena ya se consagró campeón de Liga por haber finalizado en lo más alto de la Tabla Anual.

La victoria del sábado ante Defensa y Justicia desató los festejos y descontracturó a los jugadores, que terminaron con una sequía de casi 4 años sin títulos para el club. También hubo lugar para las celebraciones del cuerpo técnico, con Amr Mokhtar destacándose por un comentario viral.

El asistente egipcio de Rodolfo Arruabarrena, que lo acompaña desde el paso del Vasco por el Pyramids de aquel país del norte de África, soltó un comentario sobre la Bombonera que salpicó a River y que no tardó en acumular miles de visitas en las redes sociales.

A Mokhtar le preguntaron en ESPN si alguna vez había escuchado un grito de gol semejante el que provocó Enner Valencia y no lo dudó: “Acá es impresionante. Entrás a la Bombonera y toda la gente se caga. River también”. Además, el egipcio acompañó sus palabras con un gesto típico argentino, juntar los dedos para describir el miedo de los rivales.

😱 ¿CÓMO?



Amr Mokhtar, el ayudante egipcio de Arruabarrena, se refirió a lo que sienten los rivales a la hora de entrar a La Bombonera.



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Quién es Amr Mokhtar, el ayudante egipcio de Arruabarrena en Boca

El egipcio comenzó a trabajar junto a Arruabarrena durante su etapa en el Pyramids FC, club donde el ex lateral izquierdo desembarcó en 2018. Allí se incorporó al cuerpo técnico tras haber tenido distintos ciclos dentro de la institución egipcia y rápidamente se consolidó como una pieza cercana al entrenador argentino. Desde entonces, acompañó al Vasco en sus pasos posteriores, tanto en la Selección de Emiratos Árabes Unidos como en el Al-Taawoun FC.

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Con poco más de tres décadas de vida, el nacido en El Cairo cuenta con licencia B de entrenador y también tuvo un breve pasado como futbolista profesional. Se desempeñaba como defensor y llegó a disputar tres partidos con la Sub 20 de Egipto antes de retirarse prematuramente en 2018, con apenas 23 años.

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