Julio Alak afirmó que el Estadio Único de La Plata será sede del Mundial 2030

El intendente de la capital bonaerense aseguró que el recinto albergará partidos de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Cada vez falta menos y debe planificarse con tiempo. En ese sentido, la Copa del Mundo 2030 se llevará a cabo en 6 países diferentes, aunque aún no se confirmó exactamente el fixture. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, afirmaron que el Estadio Único de La Plata será sede del Mundial durante la fase de grupos y sorprendió a todos en el ambiente.

Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo.

Cabe recordar que la AFA está realizando múltiples obras para que el recinto sea la nueva casa de la Selección Argentina. Por ese motivo, bien se sabe que el Estadio Monumental dejará de albergar los partidos del combinado nacional, en teoría a partir de 2027. Así las cosas, la cancha que no pertenece a ningún equipo pica en punta para ser sede.

Lo cierto es que Julio Alak aseguró que el Estadio Único Diego Armando Maradona será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo. De esta manera y para empezar a terminar con la especulación, el intendente de La Plata fue contundente con su afirmación con vistas hacia la primera ronda del certamen más importante del planeta.

Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo.

En ese sentido, el político compartió los avances de las obras de remodelación que se están llevando a cabo desde hace tiempo para dejar el recinto en óptimas condiciones y que pueda cumplir con los requisitos de la FIFA. Allí estuvo junto al director Fernando Islas Casares, que sentenció:”Este estadio va a ser sede del Mundial 2030″.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso y también aseguró: “Es un estadio digno de una selección campeona del mundo”. Un dato importante a tener en cuenta es que el Único de La Plata se estrena a fines de noviembre, en lo que será un amistoso internacional entre la Selección Argentina femenina y Alemania.