La reflexión del Tata Martino tras el sentido abrazo con Messi: “Etapa de disfrutar”

El entrenador argentino protagonizó un lindo momento con el astro rosarino en el partido entre Inter Miami y Atlanta United.

Gerardo Martino y Lionel Messi se dieron un sentido abrazo, en la previa de lo que fue el encuentro entre Inter Miami y Atlanta United por una nueva fecha de la MLS. Además de compartir un lindo momento sobre el césped, el Tata reveló los detalles y dio a conocer su opinión tras la reciente renuncia del astro a la Selección Argentina.

¡QUÉ ABRAZO! En la semana en que Leo Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, compartió un lindo momento con el Tata Martino en la previa de Inter Miami vs. Atlanta United en la #MLS.



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Un dato importante a tener en cuenta es que lo dirigió en Barcelona, Argentina e Inter Miami, por lo que es el único entrenador que lo tuvo entre sus filas en más de un elenco o combinado. Por ese motivo, tienen una estrecha relación, aparte de ser oriundos de Rosario y de ser surgidos y tener una pasión por Newell’s.

Lo cierto es que, tras el partido entre Inter Miami y Atlanta United, Martino expresó: “En dos meses le pasaron muchas cosas, deportivas y, para mí, las más importantes, familiares“. Pocos segundos más tarde, el experimentado director técnico albiceleste también manifestó: “Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones“.

Gerardo Martino y Lionel Messi en Barcelona. (Getty Images)

Inmediatamente después, reveló su postura ante esa difícil decisión. “Más allá de quién es el jugador y de que ya no jugara más para la Selección Argentina, nadie se puede haber sorprendido de que esto sucediera“, sostuvo en primera instancia. Luego, el Tata añadió: “Era previsible que, en algún momento y en el corto plazo, pasara“.

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En ese sentido, el entrenador fue sincero. “En algún punto somos egoístas y queremos seguir demandando que Leo esté con la camiseta“, reconoció sin titubear al decirlo. “Pero, más allá de que todavía tiene camino por hacer acá en Inter, creo que llegó la etapa de disfrutar“, sentenció Martino sobre el próximo paso en la vida de Messi.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Tiene una hermosa familia y me parece justo que, más allá de la tristeza de no verlo más con la camiseta argentina, podamos decirle: ‘Dale, a disfrutar, que lo tenés merecido’“, aseguró a modo de conclusión durante la conferencia de prensa protocolar.

“Tenía ganas de darle ese abrazo” 🫂 🇦🇷



La reflexión de Gerardo Martino sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina ⚽️🎙️🔚



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