La historia oculta detrás del fanatismo de Antoine Griezmann por un exjugador de Godoy Cruz

El destacado delantero francés con pasado en Barcelona y Atlético de Madrid tiene un gran aprecio por Martín Ojeda.

Antoine Griezmann se convirtió en una de las caras de la MLS cuando fichó por Orlando City en julio de 2026. El delantero francés nunca había ocultado su deseo de jugar en la liga de Estados Unidos y finalmente este año pudo cumplir con esa cuota pendiente antes de colgar los botines.

En dicho equipo se encontró con Martín Ojeda, futbolista argentino con pasado en Godoy Cruz y Racing que se convirtió el pasado 14 de octubre en el goleador histórico de la franquicia con 48 tantos. Tras este hito, Griezmann publicó varias historias halagando a su compañero y hasta grabó un video en el que lo filma al propio Ojeda mientras le dice entre risas: “Goleador, leyenda, titán, animal”.

El concepto de que Griezmann es FAN de Martín Ojeda me tiene COMPLETAMENTE LOCO. 🤯🤣 pic.twitter.com/rOeVcaE94O — ⚽️ Gran DT (@GranDToficial) October 15, 2026

Ahora bien, la idolatría de Griezmann para con Martín Ojeda existe desde mucho antes de que compartan equipo. Puntualmente, el futbolista argentino le dio varias alegrías a Antoine cuando el francés jugaba al Gran DT con sus compañeros de equipo en Atlético de Madrid.

Griezmann incluso llegó a revelar que el Pepe Sand era el capitán de su equipo. Al conocer esto, Godoy Cruz le dedicó posteos al francés y Ojeda llegó a celebrar con el popular festejo que hacía Griezmann en 2022. ¿Qué hizo el francés? Siguió el juego y publicó el video en sus historias de Instagram.

Los guiños del pasado entre Antoine Griezmann, Martín Ojeda y Godoy Cruz (Imagen propia)

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El día que De Paul contó que los goles de Martín Ojeda ponían contento a Griezmann

En una entrevista con TyC Sports en marzo de 2022, Rodrigo De Paul reveló que Antoine Griezmann jugaba al Gran DT con algunos jugadores sudamericanos del Atlético de Madrid como el propio De Paul, Ángel Correa o incluso Luis Suárez. En este contexto, contó: “El otro día vino contento Antoine porque le había hecho un gol (Martín) Ojeda de Godoy Cruz”.