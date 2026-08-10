Williams Alarcón es uno de los futbolistas que son prescindibles para Rodolfo Arruabarrena, aunque es parte del plantel y no está apartado. En ese sentido, Boca está abierto a negociarlo y buscarle un nuevo destino en este mercado de pases. Con ese panorama sobre la mesa, la MLS podría ser el próximo paso en su carrera como futbolista profesional.

Williams Alarcón, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el chileno no concentra ante Recoleta, en el encuentro correspondiente a la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 que se llevará a cabo este martes en el Tomás Adolfo Ducó. Vale aclarar que es por una cuestión futbolística y que lo reemplaza Tomás Belmonte, que ya regresó de su lesión.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Alarcón está cerca de irse a la MLS. Con la clara intención de relanzar su carrera, el mediocampista podría salir en condición de préstamo en los próximos días. En medio de este contexto, Boca pretende incluir una opción de compra, que es el único ítem que trabaría la operación en estas horas.

Williams Alarcón, mediocampista de Boca. (Getty Images)

Cabe recordar que, en caso de emigrar a Estados Unidos en este mercado de pases, liberaría un cupo de extranjero y también de refuerzo. Por ese motivo, su posible salida no pasa desapercibida ya que le permitiría al Xeneize ir en busca de otro futbolista como incorporación y hasta podría ser de otra nacionalidad, a raíz del sitio vacante que dejaría el volante.

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El futbolista chileno de 25 años llegó a Boca procedente desde Huracán a comienzos de 2025, a cambio de cinco millones de dólares y no tuvo el rendimiento esperado sobre el campo de juego. En total disputó 34 partidos, de los cuales en 17 fue titular y solo en 6 oportunidades completó los 90 minutos. Con Arruabarrena apenas jugó 51 minutos.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca. (Getty Images)

Exequiel Zeballos, la otra posible venta de Boca

Según pudo saber BOLAVIP, Celta de Vigo ofertó formalmente por Zeballos. En una clara intención de aprovechar una oportunidad de mercado, ya que su precio está por debajo de lo habitual, el elenco europeo envió una propuesta. Con el objetivo puesto en llegar a un acuerdo, Boca pretende 8 millones de dólares para liberarlo.