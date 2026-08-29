Póker: Lionel Messi metió 4 goles en la goleada de Inter Miami a Montreal Impact

El mejor jugador de la historia estuvo intratable y metió cuatro goles en la goleada 7 a 1. Mirá el video.

Inter Miami volvió a jugar en condición de local con Montreal Impact en el último partido antes del debut de Cristian ‘Kily’ González. Una vez más, Lionel Messi dio la nota, esta vez anotando un póker de goles para la victoria 7 a 1 de su equipo.

El partido se abrió temprano para las Garzas, con un gol de Casemiro que llegó tras un gran centro de Telasco Segovia. Sin embargo, en el minuto 37, Fabian Herbers puso el 1 a 1 y parecía complicar la historia… hasta que apareció Leo.

Desde la punta derecha, el Diez tuvo un tiro libre que prometía ángulo. Sin embargo, probó con un remate al primer palo que salió centrado, pero un desvío en Luca Petrasso y la colaboración del arquero de Thomas Gillier permitió que los dueños de casa encontraran el 2-1.

Messi goes direct and pays off! 💥@InterMiamiCF regain the lead over Montréal. pic.twitter.com/aJH1USLcox — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

El campeón del mundo también apareció el 3 a 1. Apenas iniciado el segundo tiempo, con apenas 7 minutos de juego, Leo se metió en el área encarando y definió con pierna derecha para estirar la ventaja de su equipo.

Dancing through the defense 🤯



Messi scores his second of the game and is now tied for most goals this season with 16 😳



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Luego de una grandísima definición de Luis Suárez para el 4-1, Messi volvió a aparecer para abrochar su hat-trick. Luego de un gran pase profundo, el 10 se fue mano a mano y definió picándosela al arquero para decretar la goleada 5 a 1, que luego llegó a 6 por la anotación de Alexander Shaw. Sobre el final, el 10 marcó un tanto más y abrochó su póker.

More Messi magic for the HAT TRICK 🤯@InterMiamiCF are up 5-1 over Montréal! pic.twitter.com/bGdFvq0nDu — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

TWO FREE KICK GOALS IN ONE GAME 🤯



Messi scores his FOURTH of the night as @InterMiamiCF seal it, 7-1 😤 pic.twitter.com/x2I0Qc4iBK — Major League Soccer (@MLS) August 30, 2026

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Miami llegó a este compromiso con la necesidad de ganar, teniendo en cuenta que acumulaba cinco compromisos sin conocer la victoria, con cuatro derrotas y un empate.

Las alineaciones de Inter Miami y Toronto

INTER MIAMI: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

MONTREAL: Thomas Gillier; Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso; Matthew Longstaff, Samuel Piette, Fabian Herbers; Hennadii Synchuk, Prince Owusu y Noah Streit.

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El próximo partido de Inter Miami

Inter Miami volverá a la acción recién dentro de siete días. Será nuevamente por la Major League Soccer Estadounidense y de local, recibiendo a Atlanta United. El pitazo inicial está programado para las 20.30 de Argentina y se podrá ver únicamente por Apple TV.