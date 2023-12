Valentín Barco es, sin dudas, uno de los mejores proyectos que tiene Boca en su plantel, y en paralelo también forma parte del selecto grupo de joyas de Argentina destinadas a grandes cosas a futuro. Sin embargo, por su personalidad y su estilo de juego, el “Colo” genera disidencias dentro del público, sobre todo en lo que respecta a hinchas de otros clubes del fútbol argentino.

En las últimas horas, el futbolista de 19 años de Boca recibió una fuerte crítica de parte de una reconocida y mediática hincha de River como Mina Bonino. La periodista con pasado en TyC Sports que actualmente reside en Madrid al estar en pareja con la estrella uruguaya Federico Valverde dejó un particular posteo en sus redes sociales en donde, sin mecionarlo, atacó directamente al Colo Barco por una jugada en particular.

En concreto, la recordada acción de Valentín Barco que criticó Bonino fue la que el jugador de Boca hizo en las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, donde el Colo hizo la famosa “Soteldinha”, en donde se paró con las dos piernas encima de la pelota y despistó al rival respecto al próximo movimiento que haría. Esta finta es propia del venezolano Jefferson Soteldo, quien también la ha realizado en varias ocasiones en el Santos de Brasil.

Aprovechando que finalmente Boca no logró salir campeón de la Libertadores y que Santos descendió en el Brasileirao, Mina Bonino expresó desde su cuenta de Twitter un comentario que no tardó en hacerse viral entre los hinchas xeneizes. “Pisó la pelota y descendió su equipo por primera vez. Pisó la pelota y perdió una final en el Maracaná. NO PISEN LA PELOTA, no sean pelotud0s“, escribió la pareja de Federico Valverde en X (ex Twitter). Sin embargo, este comentario, lejos de despertar gracia entre hinchas de River, terminó generando un contraataque de parte del Mundo Boca con su marido, el volante de Uruguay y el Real Madrid.

Referenciando el momento en que Valverde celebró un quite en el partido de la Copa del Mundo de Qatar entre Uruguay y Corea del Sur, que terminó yéndose al lateral, los hinchas xeneizes soltaron que era peor esto que pararse encima de la pelota, como hizo Valentín Barco en las semis de la Copa Libertadores. Además, luego de ese encuentro, el seleccionado charrúa terminaría quedando eliminado en primera ronda del Mundial. Por ende, la crítica de Mina Bonino al jugador de Boca terminó saliéndole mal. Así y todo, su posteo superó el millón y medio de visualizaciones.

Mina Bonino y una reciente crítica a Riquelme y La Bombonera

El pasado 16 de noviembre, Bonino asistió al partido entre Argentina y Uruguay para ver el encuentro en sí y apoyar a su pareja, pero reclamó desde una historia de Instagram que desde su posición no pudo observar nada del clásico del Río de la Plata. Es que la periodista de 30 años estuvo ubicada en la zona de los palcos que se encuentran al ras del campo de juego y por eso, tuvo visión parcial del cotejo ya que allí se tapa el plano total con los carteles publicitarios y con la presencia de los agentes de seguridad.

A través de un posteo en sus redes sociales con una foto de cómo tenía su perspectiva del partido en La Bombonera, Mina Bonino acompañó la imagen con un texto en donde dejaba un reclamo para Riquelme: “Dejá Román, yo no quería ver el partido”, escribió Bonino en su historia de Instagram.