En la caída de Boca ante Defensa y Justicia, donde los dirigidos por Jorge Almirón no tuvieron una buena actuación y se notaron muchísimos desacoples defensivos, se generó una enorme preocupación por la salud de Cristian Medina.

Transcurría el complemento cuando el volante juvenil de Boca se sentó en el césped y se comenzó a tocar en la zona de los isquiotibiales. Y claramente, se encendieron las alarmas porque ya había sido preservado ante Almagro por el mismo inconveniente. De hecho, en la Selección Argentina Sub-23 lo relegaron por la molestia física.

Una vez que finalizó el cotejo ante el Halcón, en la conferencia de prensa Almirón no hizo mención alguna al respecto de la salida de Medina, pero sí fue el periodista Leandro Aguilera quien, en TyC Sports, comentó qué fue lo que pudo averiguar al respecto, ya que todos los hinchas del Xeneize se encontraban expectantes de la salud del 36.

“Lo de Medina me dicen que fue un cambio táctico. Lo atendieron los médicos, pero desde el cuerpo técnico me dicen que no tiene nada grave” , manifestó el cronista en medio del móvil para el programa televisivo Presión Alta. De todas maneras, en Boca lo tendrán entre algodones de cara a lo que serán las semifinales de la CONMEBOL Libertadores ante Palmeiras.

Los números de Cristian Medina en Boca

En 117 partidos disputados, Medina anotó 6 goles y dio 7 asistencias en su carrera en Boca, aunque estos números se engrosaron este 2023, ya que de la mano de Jorge Almirón, con rodaje como titular y adaptándolo en una posición más cercana al arco rival.