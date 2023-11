Boca se estrenó con triunfo 3-1 sobre Platense en la Copa de la Liga y dejó varias señales positivas de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, que se disputará este miércoles con La Bombonera otra vez como escenario.

La escena de la jornada sin dudas tuvo que ver con el primer gol de Edinson Cavani como Xeneize, que le llega rápido luego de un estreno ante Nacional de Uruguay en el que había estado algo errático de cara al arco rival y sin dudas servirá para bajar los niveles de ansiedad.

El uruguayo no solo se dio ese gran gusto personal de convertir en La Bombonera, sino que además recibió la bendición de un legendario goleador de Boca como Martín Palermo, entrenador de Platense que no dudó en destacarlo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“A veces, la jerarquía de los planteles pesa y marca la diferencia. Hablando de jerarquía y de marcar la diferencia, Cavani es ese jugador que le da un salto de calidad al equipo y potencia al resto. Hay un contagio interno generado por su llegada”, expresó El Titán.

Y agregó: “No creo que Cavani necesite mi bendición. Es un jugador de una gran categoría y tuvo la suerte de convertir el segundo gol. Nos saludamos con todos los que me fui cruzando“.

¿Por qué Cavani no se colgó del alambrado?

Edinson Cavni cumplió con una gran actuación en La Bombonera y se dio el gusto de marcar su primer gol con la camiseta de Boca. Finalizado el encuentro, expresó las sensaciones que le dejó una noche redonda y explicó por qué no hizo el festejo que todos esperaban.

“Fue una emoción muy grande, estaba con ganas de gritar mi primer gol acá. Estoy feliz. No hice el festejo en el alambrado porque me iban a amonestar y no quería complicar el partido. Trato de integrarme todos los días a mis compañeros para mejorar”, expresó.

¿Qué dijo Almirón sobre la actuación de Cavani?

Jorge Almirón también se encargó de hacer una valoración del partido del delantero uruguayo, que llega de la mejor manera a la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing. “Lo de Cavani no me sorprende. Está haciendo un gran trabajo para el equipo. Es un jugador de mucha jerarquía”, señaló.