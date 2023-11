Martín Palermo, el inolvidable “Loco” del fútbol, es una figura que trasciende generaciones y emociona a multitudes. Conocido por sus apodos cariñosos como “El Titán” y “El 9 de Oro“, Palermo no solo fue un goleador de élite, sino también un símbolo de pasión y perseverancia en el deporte más querido de Argentina.

Infancia y primeros pasos en el fútbol

Martín Palermo nació el 7 de noviembre de 1973 en La Plata, Argentina. Desde temprana edad, demostró una pasión innata por el fútbol. Comenzó a jugar en el club Estudiantes de La Plata, donde creció como futbolista. Su dedicación y habilidades pronto lo llevaron a destacarse en las categorías juveniles del club.

El ascenso en Estudiantes de La Plata

Palermo hizo su debut oficial en el primer equipo de Estudiantes en 1992. Pronto se convirtió en un delantero destacado en el club y fue parte fundamental del ascenso de Estudiantes a la Primera División del fútbol argentino en 1995. Durante su tiempo en Estudiantes, demostró ser un goleador nato y ganó el cariño de los hinchas.

Su habilidad para anotar goles y su ética de trabajo incansable atrajeron la atención de Boca Juniors.

Su destacada carrera en Boca Juniors

Todo comenzó en 1997, cuando Diego Armando Maradona, entonces jugador de Boca, recomendó fichar a Palermo como compañero de equipo. El traspaso se concretó por 3,5 millones de dólares, y aunque los primeros meses fueron difíciles para el Titán, finalmente encontró su ritmo y comenzó a anotar goles, con el primero llegando el 30 de septiembre de 1997.

Palermo ganó 13 títulos con Boca, incluyendo torneos locales, Libertadores, Sudamericanas y la Intercontinental. Además, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, anotando 236 goles en 404 partidos, superando a Francisco Pancho Varallo.

En el Apertura 1998, estableció un récord al anotar 20 goles en 19 partidos. Sin embargo, sufrió una lesión en la rodilla derecha en 1999. A pesar de estar lesionado, Palermo logró marcar su gol número 100 en el fútbol argentino en ese partido.

Su regreso después de la lesión fue destacado, especialmente en un partido memorable contra River en la Copa Libertadores del 2000, donde anotó un gol crucial. Boca terminaría ganando la Libertadores y luego el Mundial de Clubes con dos goles de Palermo frente al Real Madrid.

Después de su paso por Europa, regresó a Boca y continuó cosechando títulos, incluyendo otra Copa Libertadores en 2007. Carlos Bianchi lo llamó el “optimista del gol” debido a su determinación en el campo y su capacidad para marcar desde cualquier posición.

Retiro y legado en el fútbol

El 12 de junio, en la penúltima jornada del Torneo Clausura 2011, Martín Palermo disputó su último encuentro en La Bombonera, su segundo hogar. Desde el momento en que el equipo pisó el césped, resonaba un solo canto: ‘Palermo, Palermo, Palermo‘. Aunque el partido finalizó en empate 1-1 y Martín no pudo marcar ningún gol, eso pasó a un segundo plano para los aficionados, ya que estaban presenciando la despedida de un auténtico ídolo. La emotividad inundó el estadio, con lágrimas tanto de Palermo como de los hinchas, quienes le dijeron emocionados ‘Hasta siempre’.

Ese mismo día, “La 12”, la reconocida hinchada de Boca, entonó un tema en su honor: ‘Muchas gracias Palermo, vos nos diste los goles, vos nos diste alegrías, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida‘. Durante los 45 minutos de homenaje, La Bombonera no dejó de corear su nombre. También se escuchó el cántico característico: ‘Ole le, ola la, Palermo es de Boca y de Boca no se va‘. El club le entregó un arco como regalo, convirtiéndose en el primer jugador de Boca en recibir tal reconocimiento.

Con lágrimas en los ojos, Palermo expresó: ‘Los voy a llevar siempre en mi corazón‘ para agradecer a los hinchas de Boca.

El sábado 18 de junio del mismo año, Martín Palermo jugó su último partido como profesional, frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el eterno rival del club de su debut, Estudiantes. A pesar de no anotar ningún gol, en los minutos finales asistió a su compañero Cristian Cellay, quien marcó el tanto. El encuentro concluyó con un empate 2-2, lo que llevó a Gimnasia a un partido de desempate contra Huracán para determinar quién jugaría la Promoción y quién descendería a la Primera B Nacional.

Los hinchas de Boca también llevaron una bandera a La Plata que decía “Mi único héroe“, en referencia al goleador. Palermo abandonó el campo con lágrimas en los ojos, despidiéndose así del fútbol profesional.

Récords y logros destacados

Máximo goleador de la historia de Boca Juniors (236 goles).

Máximo goleador histórico de Boca Juniors en torneos internacionales (43 goles).

Segundo máximo goleador histórico de Boca Juniors en Primera División (193 goles). Solo superado por Roberto Cherro (212 goles).

Segundo máximo goleador histórico de Boca Juniors en Copa Libertadores (23 goles). Solo superado por Juan Román Riquelme (25 goles).

Cuarto jugador con más presencias en la historia de Boca Juniors (404 partidos). Solo superado por Roberto Mouzo (426 partidos), Hugo Orlando Gatti (417 partidos) y Silvio Marzolini (408 partidos).

Jugador argentino más longevo en marcar un gol en la Copa Mundial de Fútbol (36 años, 7 meses y 15 días).

Jugador más rápido en convertir un doblete en la historia de la Copa Intercontinental (3 minutos).

Jugador con más goles en un torneo corto de Primera División (20 goles en el Torneo Apertura 1998).

Experiencia internacional y la selección argentina

Palermo dejó su huella imborrable en la selección con un debut memorable el 3 de febrero de 1999 en un amistoso contra Venezuela, marcando el inicio de su viaje en el equipo nacional bajo la dirección de Marcelo Bielsa. Ese día, Argentina salió victoriosa con un marcador de 2-0.

En los meses siguientes, Martín continuó sumando experiencia en la selección. Uno de los momentos más recordados y agridulces de su carrera con la selección ocurrió durante la Copa América 1999 en Paraguay. A pesar de convertir tres goles en cuatro partidos, incluyendo dos contra Ecuador y uno contra Uruguay, quedó marcado por un récord Guinness negativo al fallar tres penales en un único encuentro ante Colombia, que culminó en una derrota por 3-0.

En el 2008, la intención de Alfio Basile de convocarlo para enfrentar a Paraguay y Perú se vio frustrada por una lesión en su rodilla derecha, lo que lo marginó de esos compromisos.

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2009, bajo la dirección de Diego Armando Maradona, Palermo regresó al equipo para los cruciales partidos de clasificación contra Brasil y Paraguay. Aunque solo tuvo la oportunidad de jugar contra Paraguay en una derrota por 1-0, su regreso marcó un hito en su carrera.

Uno de los momentos más inolvidables se vivió en el épico partido bajo la lluvia contra Perú, donde Palermo, en el último suspiro del partido, anotó el gol decisivo que aseguró la victoria de Argentina y allanó el camino hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. Este momento se convirtió en un hito en la historia del fútbol argentino.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Palermo hizo historia nuevamente al marcar un gol a los 89 minutos en su debut frente a Grecia, rompiendo una sequía de 80 años sin que un jugador de Boca Juniors convirtiera para Argentina en una Copa del Mundo. Además, se convirtió en el mundialista argentino más longevo en anotar un gol, superando a Diego Maradona.

La carrera de Martín Palermo en la selección argentina es un capítulo lleno de emociones y momentos inolvidables, con 15 partidos internacionales y 9 goles en su cuenta.

El impacto de Martín Palermo en la cultura futbolística argentina

Palermo es un verdadero ícono del fútbol argentino que ha dejado una huella imborrable en la cultura futbolística de nuestro país. El “Loco”, como cariñosamente lo llamamos, no solo ha sido un goleador letal en la cancha, sino que también ha sido un ejemplo de pasión y perseverancia para toda una generación de futbolistas y aficionados.

Con su estilo de juego aguerrido y su capacidad para anotar goles en situaciones aparentemente imposibles, Palermo se convirtió en un referente indiscutible.

Pero más allá de sus hazañas en el campo, Martín Palermo ha inspirado a muchos jóvenes a seguir sus sueños y a no darse por vencidos ante la adversidad. Su dedicación y entrega en cada partido son un ejemplo de lo que significa representar los colores de una camiseta.