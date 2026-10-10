Paredes se sumó a la lista: los seis lesionados que tiene Boca

Arruabarrena padece por las lesiones en un tramo del año fundamental para el Xeneize con la definición del Clausura, Copa Argentina y Sudamericana.

Boca visitó a Instituto el pasado viernes y, tras un duelo frenético y cambiante, se trajo un punto a Buenos Aires tras igualar 2 a 2 en el Mario Alberto Kempes. Más allá del resultado, Arruabarrena se trajo una muy mala noticia: la lesión de Leandro Paredes. El mediocampista estuvo apenas 17 minutos en el campo de juego producto de un pinchazo en el isquiotibial derecho, que podría ser un desgarro.

De esta manera, Leandro Paredes se suma a la lista de lesionados de Boca. Es una etapa del año fundamental para el Xeneize que pelea por ganar la Tabla Anual, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Arruabarrena sabe muy bien que cada baja es sensible ya que poder apelar al recambio en este tramo del calendario es vital.

¿Quiénes son los lesionados de Boca?

Leandro Paredes – posible desgarro

– posible desgarro Tomás Aranda – fractura de peroné

– fractura de peroné Alan Velasco – desgarro

– desgarro Tomás Belmonte – rotura de menisco externo

– rotura de menisco externo Adam Bareiro – discopatía lumbar

– discopatía lumbar Agustín Marchesín – rotura de ligamentos cruzados

Tomás Aranda volvería recién en 2027. (Foto: Getty).

¿Qué partidos se perderá Paredes?

A Boca se le vienen partidos de suma importancia y Paredes podría perderse varios de ellos. Es que de confirmarse un desgarro, recién podría volver cerca del 30 de octubre, a días del Superclásico en La Bombonera. El volante se perdería los dos partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana y los partidos del Clausura ante Talleres e Independiente. Habrá que ver cómo evoluciona de cara al partido contra River, a disputarse el 1 de noviembre.

Leandro Paredes jugó apenas 17 minutos ante Instituto. (Foto: Getty).

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La agenda de Boca

13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (Copa Sudamericana)

16/10 – Boca vs. Talleres (Torneo Clausura)

20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (Copa Sudamericana)

25/10 – Independiente vs. Boca (Torneo Clausura)

01/11 – Boca vs. River (Torneo Clausura)

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