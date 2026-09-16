Incertidumbre por el futuro de Agustín Marchesín en Boca: la recuperación de su lesión y las chances de renovar su contrato

El arquero termina su vínculo en diciembre y aún no recibió una propuesta para definir su continuidad.

Debido a la grave lesión que sufrió disputando la Copa Libertadores, el futuro de Agustín Marchesin en Boca es una incógnita. Esto se debe a que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre, mientras que el arquero estará a disposición de Arruabarrena para la pretemporada, que arrancará en enero.

Según pudo saber Bolavip, por ahora no hay una postura clara por parte de la dirigencia del Xeneize, ya que ellos serán quienes definan si le ofrecen la renovación para la próxima temporada, o si bien lo dejan en libertad de acción para que siga su carrera en otra institución.

Un dato para tener en cuenta es que Marchesin no será la primera opción para Arruabarrena, ya que el entrenador cuenta con Álvaro Montero, quien llegó en el último mercado de pases para hacerse cargo del arco. A esto también se le suma la presencia de Leandro Brey.

Es por eso que también hay que tener en cuenta la postura del arquero con pasado en Lanús, quien podría decidir no renovar su contrato y comenzar a buscar un nuevo club para llegar en condición de libre e iniciar la pretemporada junto al resto de sus compañeros, ya que allí tendrá el alta.

Así las cosas, en los próximos meses se terminará de definir el futuro de Marchesin. Otra opción que puede darse es que Boca le ofrezca la renovación, bajando las pretensiones salariales del arquero, y que este acepte tener un rol menos preponderante, para competir por un puesto con Montero y Brey.

Los números de Agustín Marchesín en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios del año pasado, el arquero disputó un total de 53 partidos, en los que recibió 40 goles y mantuvo su arco en cero en 23 oportunidades. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 4684 minutos en cancha.

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