Encuesta Bolavip: más de 6 mil hinchas votaron al puesto que debe reforzar Boca y hubo un claro favorito

El inicio del mercado de pases abrió el debate entre los simpatizantes sobre cuál debe ser la prioridad del club para incorporar.

Mientras Boca aguarda por la oficialización del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, quien llegó al país este viernes, la dirigencia ya comenzó a delinear el plantel para el segundo semestre. Y si bien el mercado se perfila con más salidas que incorporaciones —con la rescisión de Ander Herrera confirmada y varios futbolistas que podrían seguir el mismo camino o buscar continuidad en otros destinos—, en el Xeneize tampoco pierden de vista el capítulo de las llegadas. La gran pregunta, entonces, es cuál debería ser el orden de prioridad para reforzar el equipo.

Bajo ese contexto, Bolavip realizó una encuesta para conocer qué posición consideran los hinchas que Boca debe reforzar con mayor urgencia. La votación reunió a más de 6 mil participantes y dejó un resultado contundente: el arquero es el puesto que arrasó y le sacó una diferencia abismal al resto.

Con 4,9 mil votos, la preocupación de la mayoría de los hinchas xeneizes se mostró por la llegada de un nuevo guardián del arco. Detrás de esa apreciación de los hinchas apareció la necesidad de incorporar un delantero, que reunió 1,6 mil adhesiones. Más relegados quedaron el puesto de defensor, con 452 votos, y el de mediocampista, que apenas alcanzó las 201 elecciones.

Las respuestas de los hinchas de Boca a la encuesta de Bolavip.

¿Boca incorporará un arquero?

Pese a la abultada diferencia, el primer puesto en la votación tiene una explicación clara: el Xeneize afrontará gran parte de lo que resta del año sin Agustín Marchesín, quien continúa transitando la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados. En ese escenario, la dupla integrada por Leandro Brey y Javier García no terminaría de generar plena confianza, haciendo que los simpatizantes se inclinen por la llegada de un arquero capaz de pelear seriamente por la titularidad.

Sin embargo, esa es justamente una de las posiciones donde menos avances concretos existen hasta el momento. En las últimas semanas aparecieron nombres como Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre) y Álvaro Montero (Vélez, a préstamo desde Millonarios) dentro del radar del club, aunque por ahora no trascendieron más que averiguaciones y consultas informales.

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Cómo avanza el mercado de Boca en cuanto al resto de posiciones

Siguiendo la línea de la encuesta, la segunda opción más votada fue la del delantero. Y allí sí existen movimientos más palpables. Juan Román Riquelme ya inició conversaciones con Independiente Rivadavia para intentar concretar el regreso de Sebastián Villa, una posibilidad que comenzó a tomar fuerza en los últimos días. De todos modos, por ahora no parece estar en los planes incorporar un centrodelantero de área.

Villa podría volver a Boca en este mercado de pases (Marcelo Endelli/Getty Images).

Curiosamente, la defensa recibió poco respaldo en la encuesta pese a haber sido uno de los sectores más observados durante buena parte del semestre, especialmente en el sector del lateral derecho. Aunque puertas adentro del club la mirada parece diferente. En las últimas horas Boca avanzó por Jhohan Romaña, uno de los futbolistas más destacados de San Lorenzo, y abrió negociaciones para intentar quedarse con el defensor colombiano de 27 años a través d euna oferta de 3 millones de dólares.

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Por último, el mediocampo quedó muy lejos en las preferencias de los hinchas, un dato que coincide con la actualidad del mercado xeneize. Hoy no aparece como una urgencia para la dirigencia, aunque ninguna oportunidad interesante suele descartarse por completo. Así, mientras Arruabarrena se prepara para iniciar oficialmente su segundo ciclo en Boca, los hinchas ya emitieron su veredicto.