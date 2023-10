Boca hizo historia. Una vez más, por penales, se metió en la definición de la CONMEBOL Libertadores y ahora, el sábado 4 de noviembre, definirá el certamen contra Fluminense en el estadio Maracaná.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Los comandados por Jorge Almirón disputaron un gran primer tiempo, pero en el complemento padecieron la expulsión de Marcos Rojo y mermaron en el rendimiento. De ello se aprovechó Palmeiras, que terminó igualando el partido y lo llevó a la definición desde los doce pasos.

A Boca no le importó y logró sobreponerse a la adversidad. Pero los hinchas, por medio de las redes sociales, se encargaron de cuestionar todas las decisiones de Almirón, a quien responsabilizaron por cómo se definió el encuentro, donde tuvieron que sufrir más de la cuenta.

La salida de Miguel Merentiel, como así también la de Valentín Barco y el ingreso de Bruno Valdez fueron las decisiones más cuestionadas por los fanáticos del Xeneize , quienes no pudieron entender qué fue lo que llevó al entrenador a tomar dichas decisiones. Y algunos ¡pidieron por su salida!

“Me va a dar algo dios mioooo, no puede ser que estemos con el culo en la mano, íbamos ganando lpm! Almirón, Boca te queda grande!!! Te tenes que ir hermano”, escribió el usuario @clau_0303456 en Twitter. Pero no fue el único que solicitó la renuncia del ex DT de Independiente y Lanús. “Almirón es tremendo cagón que le queda grande Boca. Chiquito es más grande que el Papa”, destacó otro de los quienes frecuentan la red social del pajarito.

Más allá de las críticas, Boca irá a la final de la CONMEBOL Libertadores y buscará su séptimo trofeo en dicho certamen, el tan ansiado por los fanáticos que, desde el año 2007 anhelan volver a conquistar el continente. Y lo harán con Jorge Almirón en el banco, pese a las incontables críticas.

¿Cómo llegan Boca Juniors y Fluminense al partido?

Boca llega a esta instancia luego de vencer al Palmeiras en la tanda de penales por 4 a 2 luego de un 1 a 1 en el resultado global. El Xeneize consigue así llegar a su decimosegunda final en toda su historia, siendo uno de los clubes más galardonados con 6 títulos.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca y Fluminense?

La gran final de la Copa Libertadores 2023 se jugará el próximo sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El horario del encuentro aún no se ha definido.