Llegó el día tan esperado. Este jueves, en el estadio Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, Palmeiras y Boca Juniors se encontraron frente a frente bajo la órbita del partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores.

Hace exactamente una semana, con la Bombonera como testigo y como escenario, el equipo Xeneize fue superior al Verdao pero no estuvo fino en los últimos metros y debió conformarse con un empate 0-0 que dejó la serie completamente abierta.

Por otro lado, Jorge Almirón, director técnico de Boca, llegó con la soga al cuello después de haber perdido por 2-0 el Superclásico frente a River Plate en condición de local. La gran obligación del combinado argentino era lograr el anhelado pasaje hacia la gran final del certamen continental.

Y, pese a lo que se esperaba en la previa del partido, lo cierto es que Boca neutralizó a Palmeiras en el primer tramo del juego. De hecho, a los 23 minutos del período inicial, Edinson Cavani la empujó tras un centro de Miguel Merentiel y puso el 1-0 de la visita.

+ 0-1 de Cavani:

A pesar de la desventaja en el marcador, Palmeiras nunca pudo reaccionar. Se pudo ver un equipo tibio, timorato, sin ideas y sin actitud durante todo el primer tiempo. Como consecuencia de ello, el descanso arribó con la serie en favor del club argentino.

Posteriormente, y, tal como se imaginaba, Palmeiras salió con todo a disputar la etapa complementaria, poniendo en el campo de juego a dos jóvenes con mucho talento como Endrick y Kevin. Y así fue arrinconando a Boca contra el arco de Sergio Romero.

Así las cosas, la historia se complicó de manera contundente para el equipo de Almirón. Es que, a los 21 minutos del segundo tiempo, Marcos Rojo se fue expulsado después de cometer una segunda infracción realmente brusca poco después de haber visto la primera amarilla.

+ Expulsión de Rojo:

Y, con la superioridad numérica en el verde césped, Palmeiras se convirtió en una auténtica tromba. Y consiguió la anhelada paridad cuando se jugaban 28 minutos de la etapa complementaria al cabo de un remate fabuloso de Joaquín Piquerez de media distancia.

+ 1-1 de Piquerez:

En la recta final del partido no se jugó demasiado debido a los cortes constantes. Pese a ello, Palmeiras tuvo varias aproximaciones pero no pudo desnivelar en el marcador. Por ende, el marcador no volvió a moverse: fue empate 1-1 y una nueva definición por penales.

+ Tremenda salvada de Romero:

Y, en la resolución desde los doce pasos, Boca volvió a pisar fuerte al igual que contra Nacional de Montevideo y Racing Club. Apoyado en la gran figura de su arquero, el equipo de Almirón se impuso por 4-2 en la definición y enfrentará a Fluminense en la gran final del Maracaná.

El resumen del partido:

+ ¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores?

La final de la CONMEBOL Libertadores se disputará el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca visitará a Belgrano de Córdoba el martes 10 de octubre a las 20 horas.