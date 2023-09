Con un equipo conformado por futbolistas que habitualmente no son titulares, Boca logró cortar con la sequía de seis partidos sin victorias imponiéndose 3-0 en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, redondeando una producción futbolística que también fue superadora de las anteriores.

En razón de ese cambio de cara en el equipo que conduce Jorge Almirón, Sebastián Vignolo se refirió con un dejo de ironía al rol de jugador irremplazable que parece haber ganado Pol Fernández en el Xeneize, ya que dejó ver que el rendimiento en la mitad de la cancha había mejorado considerablemente sin él.

“Boca jugó muy bien, a tal punto que en algún momento de la transmisión me puse a pensar qué jugador es irremplazable. Boca tiene un futbolista que jugó con todos los entrenadores, que es destacado como el cerebro, como el jugador más inteligente, que fue capitán“, planteó en ESPN.

“Claramente es un futbolista al que los entrenadores le ven cosas que a uno le cuesta ver. Yo me preguntaba, ¿Pol Fernández dónde entra? Tiene que entrar, porque me parece que con Palmeiras ya debe saber él que juega. Debe haber jugadores con los que el técnico ve cosas que el 90 por ciento de la gente no ve. Porque yo ayer lo vi a Boca con mediocampistas que llegaban más al área, más fluido en la salida, con pase más ligero, un equipo más ágil. No sé”, agregó con ironía.

Y planteó: “Mi pregunta es cómo hizo Pol Fernández para ser irremplazable, si Boca cuando juega sin él juega muy bien. Ni siquiera es para discutir, porque hoy es el único futbolista que no se discute. A mí Boca ayer me gustaba incluso cuando todavía no ganaba el partido”.

¿Por qué Pol Fernández no fue convocado para enfrentar a Central Córdoba?

Más allá de la decisión de Jorge Almirón de afrontar el partido en Santiago del Estero con futbolistas que habitualmente no son titulares, Pol Fernández ni siquiera formó parte de la convocatoria debido a que Almirón decidió preservarlo para que llegue en óptimas condiciones al partido de ida de las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras. Esto se debe a que es uno de los futbolistas que menos descansos había tenido, participando de 22 de los 24 partidos que había disputado Boca hasta ayer.

¿Cuántos partidos disputó Pol Fernández en Boca?

En los diferentes ciclos que tuvo en Boca, Pol Fernández acumula ya 135 partidos oficiales con el equipo, en los que aportó 9 goles y 11 asistencias. Su mayor registro de presencias lo marcó el año pasado, con 51. Pero de no mediar imprevistos lo superará este año, en el que ya jugó 37.