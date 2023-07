Boca tiene un nuevo objetivo primordial en este mercado de pases: cerrar a un delantero capaz de jugar por afuera. No obstante, a La Ribera podría llegar más de un atacante, porque el Xeneize está gestionando la llegada de Lucas Janson desde Vélez y también hay conversaciones para sumar a Luca Orellano, la joya que salió del Fortín y hoy milita en el Vasco da Gama.

La llegada de Jorge Almirón en pleno desarrollo del primer semestre del 2023 obligó al DT a competir con lo que tenía a disposición. Sin embargo, ahora llegó el momento de pedirle refuerzos a la dirigencia para comenzar a moldear su idea de juego. En ella entra la utilización de extremos, algo que no abunda en el actual plantel azul y oro entre idas (Sebastián Villa) y lesiones (Zeballos y Langoni), lo cual obligó al entrenador, por ejemplo, a usar a Advíncula más adelantado. Es por eso que, de encaminarse las negociaciones, habrá un delantero -o más- que pueda ocupar la banda.

¿Qué le puede dar Orellano a este Boca? Principalmente, características que no se ven en La Bombonera hace mucho tiempo: un extremo zurdo, gambeteador y profundo. Las pruebas en esa zona del campo de juego durante los últimos meses no fue efectiva; Briasco, Villa, Langoni, Óscar Romero… todas variantes que no se sintieron cómodas haciendo la banda. La necesidad de contar con un wing natural por ese lado desembocó en el fuerte interés de Riquelme por el actual jugador de Vasco da Gama.

Revisando el archivo podemos encontrar varios de los motivos por los que Boca va con todo por el ex Vélez. Con la camiseta del Fortín, jugando en Chile, Orellano clavó uno de sus mejores goles como profesional. Fue ante la Universidad Católica por la CONMEBOL Sudamericana, recibiendo pegado a la raya y enganchando hacia su perfil zurdo para sacar un zapatazo que se colgó de un ángulo. De ponerse la azul y oro, Almirón contará con un recurso valioso para hacer daño en ataque.